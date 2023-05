Machucado no joelho de mulher é peça-chave em processo de estupro contra Daniel Alves, diz site

A- A+

Um machucado no joelho esquerdo da mulher se tornou uma peça fundamental no processo de estupro contra o jogador Daniel Alves. A informação foi revelada pelo site UOL, que teve acesso a documentos, vídeos e fotos da acusação. A mulher acusa o lateral, que está preso desde janeiro, de tê-la agredido sexualmente no banheiro da discoteca Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro.

Após deixar a boate numa ambulância, a mulher passou por exames médicos no Hospital Clinic de Barcelona. De acordo com o UOL, uma foto feita naquela mesma noite aponta uma lesão de cerca de cinco centímetros e um hematoma no joelho dela. O machucado foi tratado como uma possível lesão decorrente da agressão sexual denunciada pela mulher. Ela contou à polícia que foi jogada ao chão por Daniel Alves.

Imagens de câmeras de segurança da discoteca mostram que a mulher dançava sem qualquer restrição de mobilidade antes de entrar no banheiro do estabelecimento. Mas, nos registros do corredor de saída da boate, ela já apresentava dificuldade para caminhar.

Ainda de acordo com o site, as imagens apontam que a denunciante mostra a lesão a uma prima que a acompanhava na boate antes de abraçá-la por cerca de um minuto. Na sequência, um segurança da discoteca aborda as duas e pergunta o motivo do choro da mulher. Ela exibe novamente o machucado e relata o que houve no banheiro.



Além de configurar uma possível prova da violência sexual, o machucado pode ser usado como argumento para aumentar uma eventual pena do jogador, caso ele seja condenado. A pena para o crime de estupro na Espanha é de 4 a 12 anos, mas pode subir a até 15 anos se houver "violência de extrema gravidade".

Veja também

Sport Enderson trata com naturalidade queda de invencibilidade do Sport em casa: "Nem o City faz o isso"