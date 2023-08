A- A+

MUNDO Macron anuncia "cúpula de desenvolvimento sustentável olímpico" antes dos Jogos de Paris 2024 Cúpula olímpica tem o objetivo de reorganizar as economias mundiais para evitar um grande impacto nas mudanças climáticas

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (28) a organização de uma "cúpula de desenvolvimento sustentável olímpico" em Paris em julho de 2024, pouco antes dos Jogos Olímpicos na capital.

"Teremos uma cúpula de desenvolvimento sustentável olímpico em julho de 2024 em Paris", em que será abordado o "Pacto de Paris para os povos e pelo planeta", afirmou o chefe de Estado durante uma conferência anual com outros embaixadores, no Palácio do Eliseu.

A cúpula olímpica, organizada no final de junho pela França, tem o objetivo de reorganizar as economias mundiais para evitar um grande impacto nas mudanças climáticas.

"Não deveríamos ter que escolher entre a luta contra a pobreza e a luta pelo clima", defendeu Macron nesta segunda, recordando que os "princípios" do pacto incluem ações a favor dos países empobrecidos.

"O caminho seguido é um caminho nacional: não é ditado por Bruxelas ou Washington, nem por qualquer outro lugar, acrescentou, pedindo "mais dinheiro público" e a mobilização de "[mais] dinheiro privado".

