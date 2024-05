A- A+

FUTEBOL Macron fura o Real Madrid e dá como certa a contratação de Mbappé no clube merengue Presidente da França pediu para que o time espanhol libere o craque para as Olimpíadas

O futuro de Kylian Mbappé, mesmo após anunciar que deixará o Paris Saint-Germain ao final da temporada, ainda não é claro e o jogador de 25 anos não revelou para em qual clube vai seguir sua carreira. No entanto, o presidente francês, Emmanuel Macron, furou qualquer anúncio e já deu como certa a contratação do craque pelo Real Madrid.

Em um vídeo publicado na manhã deste sábado, o presidente da França, no X, antigo Twitter, afirmou que conta com o Real Madrid para liberar Mbappé para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerá de 26 de julho à 11 de agosto.

— Conto com o Real Madrid para libertar Kylian para os Jogos Olímpicos , para que ele venha jogar com a seleção francesa — disse Emmanuel Macron, que completou: — Não tenho nenhum comentário particular sobre a anunciada saída do craque do PSG para o Real Madrid.

No início de março deste ano, o jornal Marca, da Espanha, noticiou que Mbappé deve ser apresentado no Real Madrid antes da Eurocopa e que disputaria o torneio de futebol das Olimpíadas de Paris. Além disso, o Le Parisien garantiu que o craque francês, Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Olivier Giroud (Milan) vão disputar as Olimpíadas.

No entanto, em entrevista coletiva recente, Mbappé afirmou que não está pensando no que vai acontecer nos próximos meses, preferindo focar na reta final de temporada com o Paris.

— Minha posição sobre as coisas não mudou, mas, sinceramente, não estou pensando agora nos Jogos Olímpicos. Estou centrado na atualidade, e a atualidade é o que está acontecendo agora com o PSG — disse Mbappé.





Adeus do PSG

O atacante Kylian Mbappé, enfim, anunciou a decisão de não renovar o seu contrato com Paris Saint-Germain. O jogador de 25 anos publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira, se despedindo dos torcedores e agradecendo pelos sete anos vividos no clube francês — o craque chegou ao PSG em agosto de 2017 por 180 milhões de euros.

A despedida do atacante no Parque dos Príncipes será neste domingo, contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês. Vale lembrar que Paris Saint-Germain já se sagrou campeão da competição, no fim do mês passado, após a derrota do Monaco para o Lyon por 3 a 2 e terá mais três partidas na temporada — contra Nice, Metz e Lyon, todos fora de casa.

