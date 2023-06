A- A+

frança Macron "vira" cerveja com jogadores de rúgbi e é criticado na França: "Masculinidade tóxica"; vídeo Comportamento do presidente francês durante celebração de título da liga nacional do esporte gerou polêmica

O presidente Emmanuel Macron gerou polêmica na França ao beber uma garrafa de cerveja de uma vez só com jogadores de rúgbi do Toulouse depois que a equipe conquistou o título da liga nacional, no fim de semana.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e na televisão mostra Macron, de 45 anos, recebendo uma garrafa de cerveja Corona no vestiário do Toulouse, após a final disputada no sábado no Stade de France, em Saint-Denis.

Após ser instado a beber o líquido, o presidente esvazia a garrafa em 17 segundos sob aplausos e gritos da comissão técnica e dos jogadores do Toulouse, que venceu o La Rochelle por 29 a 26.

The President of France gulped down a bottle of beer after Toulouse won the rugby championship. pic.twitter.com/XluWJcdn16 — Sprinter (@Sprinter99880) June 18, 2023

Embora Macron seja um fã de esportes e frequente os vestiários das seleções francesas, como fez durante a final da Copa do Mundo no Catar, em que a Argentina derrotou a França, o comportamento deste sábado chamou a atenção de seus críticos.

"Masculinidade tóxica na liderança política em uma imagem", criticou a deputada ambientalista Sandrine Rousseau no Twitter.

O deputado governista Jean-René Cazeneuve, porém, defendeu que se tratava apenas de um "presidente compartilhando a alegria de 23 jogadores e participando de suas tradições".

Emmanuel Macron tenta aumentar a popularidade de seu governo e sua imagem depois que uma impopular reforma previdenciária levou seus índices ao nível mais baixo de todos os tempos.

Associações e médicos especializados no combate aos vícios também criticaram o presidente por tomar a cerveja em um só gole, em vez de dar o "exemplo de comportamento saudável".

Segundo o Ministério da Saúde francês, o consumo de álcool esteve ligado à morte de quase 49 mil pessoas por ano, em 2021.

