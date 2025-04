Madre Run marca entrada do Colégio Madre de Deus nas corridas de rua

A- A+

Atento ao movimento das corridas de rua, o Colégio Madre de Deus, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Pernambuco, anuncia a realização da Madre Run, marcando seu primeiro evento na modalidade.

Aberta ao público, a corrida ocorre no dia 8 de junho, com largada às 5h30, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e celebra o crescimento da modalidade no Brasil.

A Madre Run marca a entrada do colégio no universo das provas esportivas oficiais, indo além da sala de aula, a fim de incentivar um estilo de vida ativo e saudável. A corrida oferece percursos de 5 km, 10 km e 15 km, com o intuito de atender a todos os perfis de corredores, do iniciante até o mais experiente.



“Estamos dando um passo cheio de propósito. O Colégio Madre de Deus sempre acreditou na importância do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano. Agora, queremos ampliar esse alcance com a Madre Run, promovendo uma corrida que dialogue com toda a cidade, com os amantes da corrida de rua e com quem busca mais qualidade de vida”, destaca a gestora escolar Maria Lúcia Figueiredo.



Especialistas apontam que a prática regular de atividades físicas contribui diretamente para o desempenho escolar, melhora a concentração, reduz quadros de ansiedade e fortalece a autoestima. Além disso, o esporte ensina sobre respeito, resiliência, trabalho em equipe e superação de limites - lições que também fazem parte da formação cidadã.



Segundo Maria Lúcia, o evento mostra como a instituição se mantém ativa e conectada com as necessidades do presente. “Acreditamos que a educação deve promover saúde integral: corpo, mente, emoção e social. E o esporte é um caminho poderoso para isso. Com a corrida, queremos envolver não somente os corredores profissionais e apaixonados por corrida, mas toda a comunidade escolar nesse movimento”.



O evento contará ainda com estrutura profissional, kits exclusivos para os participantes, medalhas e pontuação nível bronze para os atletas da Federação.

Serviço:

Corrida de Rua Colégio Madre de Deus

• Data: 8 de junho (domingo)

• Vendas até dia 8 de maio

• Horário de largada: 5h30

• Local: Parque Dona Lindu

• Percursos: 5km, 10km e 15km

Inscrições abertas para todo o público

Informações e inscrições: colegiomadrededeus.com.br

