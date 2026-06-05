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Sport Madson exalta força defensiva do Sport na Série B: "É um trabalho de grupo" Leão tem a terceira melhor defesa da competição até o momento

Com o próximo compromisso agendado apenas para a próxima quarta-feira (10), pela Série B, o elenco do Sport tem celebrado o tempo livre para trabalhar. Líder com 22 pontos, o Rubro-negro espera aproveitar o período para evoluir, de olho em se manter no topo da tabela.

Atualmente, o Sport é dono da terceira melhor zaga da Segundona. São sete gols sofridos. Apenas Cuiabá (5 gols) e Juventude (6) foram menos vazados. Número celebrado pelo lateral-direito Madson.

O jogador exaltou o desempenho do setor, mas garante que os dados positivos só são possíveis graças ao comprometimento de todo o time.

"Está sendo um dos pontos fortes da equipe. Sempre comentamos que se não levar gol, a chance de vitória é maior. Está sendo importante o dia a dia ali: eu, o Benê (Benevenuto), agora o Zequinha (Zé Marcos) que está atuando, o Felipe e o Thiago (Couto). Mas não é só a linha defensiva, começa lá na frente com o Perotti, o Barletta, que ajudam bastante nessa primeira pressão", comentou.

"É um trabalho de grupo. Os volantes ali também, os meias. É importante que a gente está conseguindo manter essa solidez defensiva. Muitas das vezes a equipe que sobe não é a de melhor ataque, mas quase sempre a melhor defesa sempre busca o acesso. É continuar evoluindo na defesa, no ataque, para manter nosso aproveitamento", prosseguiu o lateral.

Além de aprimorar a solidez defensiva, Madson acredita que o recorte sem jogos será essencial para que os atletas recuperem o estado físico. Diferente da Série A, a Segundona não para durante a disputa da Copa do Mundo.

"A gente sabe o quanto é difícil no futebol brasileiro você ter dez dias para poder trabalhar, poder recuperar alguns jogadores, estar alinhando todo mundo para colocar o melhor do estado físico e técnico, igualar todos. Muitos jogadores não vêm atuando, então esse tempo é bom para realizarmos coletivos e para o pessoal pegar um ritmo de jogo", falou.

Na quarta-feira, o Sport entra em campo pela Série B diante do Athletic-MG. O confronto, válido pela 12ª rodada, será disputado às 21h, na Ilha do Retiro.

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