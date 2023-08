A- A+

Paralimpíadas Escolares Mãe de atleta com Síndrome de Duchenne relata falta de estrutura adequada para evento paralímpico Delegação pernambucana viajou na última terça-feira (08), para Belém do Pará e não recebeu transporte adequado

Visando a disputa das Paralimpíadas Escolares, em Belém, no Estado do Pará, a delegação pernambucana embarcou na última terça-feira (08). Contudo, segundo Priscilla Oliveira, mãe do atleta de Bocha, Péricles Henrique, não foi dada a estrutura necessária para o transporte do seu filho, que tem Distrofia Muscular de Duchenne. Segundo relato da responsável, os ônibus fornecidos não tinham estrutura para transportar pessoas com deficiência e muitos tiveram que ser carregados até os assentos. Além disso, também foi denunciado falta de suporte dado pela Secretaria de Educação e Esportes.

"O ônibus não era adaptado, só tinha escada para subir. Tiveram que disponibilizar pessoas para carregar os nossos filhos. Mesmo Pericles sendo cadeirante, já foi violado o direito dele de ir e vir. Como ele tem a Distrofia muscular de Duchenne, doença degenerativa, ela quebra músculos e fibras o tempo todo", declarou a responsável.

A Síndrome de Duchenne é uma enfermidade que causa fraqueza muscular e que piora progressivamente, podendo afetar não só os movimentos voluntários do corpo, como também os involuntários. A distrofia leva a rupturas constantes das fibras durante as contrações musculares, o que enfraquece os músculos e por consequência levam a morte das células musculares. Dessa forma, Péricles poderia ser prejudicado se fosse carregado até o ônibus. "Ele tem uma alta perda muscular diariamente. Com isso, dependendo da forma que os rapazes pegassem meu filho, poderiam prejudicá-lo. Então, ele corre risco se for carregado, podendo se acidentar, se lesionar e não render na competição", complementou Priscilla.

Com registros em vídeo, a mãe do atleta gravou outros competidores sendo levados aos seus assentos - situação que não poderia ocorrer com seu filho - e também sendo deixada para trás no aeroporto, com a delegação seguindo para o hotel. Segundo relato, a responsável teve que arranjar uma solução por conta própria e diz ter sido abandonada pela Secretaria de Esportes de Pernambuco. "A treinadora dele subiu ao ônibus, sentou e não deu amparo. A responsável pela delegação, Amara, nem falou comigo. A delegação me deixou sozinha em Belém."

Péricles terá o primeiro dia de competição nesta quinta-feira (10) e ainda não tem garantido o translado. Segundo a tutora, foi prometido pela Confederação Paralímpica Brasileira (CPB) o transporte, seja uma van ou um ônibus adaptado, mas que não tem muitas garantias que será cumprido.

Resposta da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Secretaria de Educação e Esportes ainda não retornou os contatos para explicar a situação. Quando o posicionamento for enviado, a matéria será atualizada.



