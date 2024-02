A- A+

Time favorito Mãe de Cristiano Ronaldo diz ser torcedora do Grêmio no Brasil Maria Dolores disse que torce pelo tricolor gaúcho por conta do seu genro

Maria Dolores, mãe do craque português Cristiano Ronaldo, contou ter um time favorito no Brasil: o Grêmio. Nas redes sociais, Kátia Aveiro, irmã do CR7, apareceu interagindo com os fãs do mundo inteiro ao lado de sua mãe e uma das perguntas feitas pelos internautas foi a respeito de qual o clube brasileiro ambas torcem.

Na resposta, Maria Dolores diz que torce para o Grêmio por conta de seu genro. Kátia Aveiro é casada com o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior, que é torcedor do tricolor do Rio Grande do Sul. Dolores aproveitou o momento para mandar um recado ao time de Renato Gaúcho.

— Desejo toda sorte do mundo. Pronto, Grêmio — afirmou.

