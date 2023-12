Mãe de Gui, torcedor do Vasco, relata assalto na saída de São Januário: "Terror psicológico"

Tayane Gandra, mãe do pequeno torcedor do Vasco, o menino Gui, de 9 anos, relatou ter sofrido um assalto na saída de São Januário, depois da vitória vascaína por 2 a 1 sobre o Bragantino que garantiu a permanência da equipe na Série A.

Segundo ela, os criminosos levaram celulares, relógios, aliança e ainda apontaram o revólver para eles, que estavam no interior do veículo, retornando para casa.

"Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro", relatou Tayane no Instagram.

"Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos foi tirado", finalizou a publicação.





Conhecido por ser um grande amante de futebol, o menino Gui viralizou na web depois acordar de um coma e abraçar a mãe, Tayane Gandra, após 16 dias de internação na unidade semi-intensiva de um hospital na Zona Oeste do Rio. O garoto teve epidermólise bolhosa — uma condição genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos na pele.