Esportes Mãe de Harry Maguire sai em defesa do zagueiro após críticas Zoe Maguire-Wilkinson defendeu publicamente o inglês após críticas referentes ao gol contra no confronto contra a Escócia, na última terça-feira (12)

A mãe do zagueiro Harry Maguire, do Manchester United e da seleção inglesa, saiu em defesa do filho nesta quinta-feira (14), após os "comentários negativos e ofensivos" que o jogador recebeu durante a vitória da Inglaterra sobre a Escócia por 3 a 1, em amistoso na última terça-feira (12).

Maguire entrou em campo no início do segundo tempo e foi vaiado pelos torcedores escoceses todas as vezes que tocava na bola. A atuação do zagueiro ficou marcada pelo gol contra que marcou quando a Inglaterra vencia por 2 a 0.

Sua mãe, Zoe Maguire-Wilkinson, não hesitou em sair em defesa do filho.

"Como mãe, vendo o nível dos comentários negativos e ofensivos que meu filho está recebendo de alguns torcedores, comentaristas e imprensa, é vergonhoso e totalmente inaceitável em qualquer âmbito da vida, e menos ainda para alguém que se entrega de corpo e alma por seu clube e seu país", escreveu no Instagram.

"Entendo que o mundo do futebol tem altos e baixos, mas o que Harry recebe vai além do futebol", acrescentou.

"Harry tem um coração enorme, é mentalmente forte e pode lidar com isso de formas que outros talvez não consigam. Não desejo esse tipo de abuso a ninguém!", concluiu.

Depois do jogo, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, condenou o "tratamento ridículo" que Maguire recebe, tachando as críticas excessivas contra o jogador como "piada".

Seu mau momento e as poucas chances que vem tendo com o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, aumentaram a pressão sobre o zagueiro, de 30 anos.

