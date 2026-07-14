Mãe de Mac Allister sofre com críticas por revelar não cantar música contra a Inglaterra
A mesma se justificou afirmando que a família foi muito bem recebida no país, onde mora desde 2020 por causa do filho, ex-jogador do Brighton e atualmente no Liverpool
A mãe de Alexis Mac Allister, meio-campista da seleção argentina, sofreu duras críticas nas redes sociais após afirmar que não entoa cânticos negativos contra a Inglaterra, rival histórica dos argentinos.
A declaração de Silvina Riela ocorreu durante entrevista para uma rádio nacional e ganhou repercussão. Ela se justificou afirmando que a família foi muito bem recebida no país, onde mora desde 2020 por causa do filho, ex-jogador do Brighton e atualmente no Liverpool.
"Fiquei impressionada com a alegria e o respeito deles, com a forma como cumprimentam as pessoas constantemente. Então, socialmente, nesse sentido, fomos acolhidos por um país que nos tratou muito bem", diz Silvina, em entrevista à Radio Mitre.
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A relação com a Inglaterra estreitou ainda mais após a chegada de Alaia, filha de Mac Allister, que nasceu há nove meses. "Minha neta nasceu na Inglaterra, então quando todos cantam 'quem não pula é inglês', eu simplesmente sento com ela porque, obviamente, não posso dizer o mesmo."
A música a qual Silvina se refere foi entoada a plenos pulmões pelos argentinos após a classificação às semifinais da Copa. O cântico tem origem em 1982, durante a Guerra das Malvinas, arquipélago chamado de "Falklands" pelos ingleses, cujo território pertence ao Reino Unido, mas está localizado na costa argentina. O conflito resultou em mortes de 649 militares argentinos, 255 do britânicos e três civis.
Com o passar do tempo a frase entrou para o ambiente do futebol e começou a ser utilizada nas arquibancadas, tornando-se um dos símbolos da torcida argentina.