A- A+

Revelação Mãe de Mbappé revela que família pediu para ele renovar com o PSG em 2022 Fayza Lamari, que também atua como agente, falou à France Football sobre o peso da decisão, a idolatria por Cristiano Ronaldo e os desafios de criar uma estrela mundial

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fez revelações marcantes em entrevista à edição especial da revista France Football. Além de contar como é a vida ao lado de um dos maiores nomes do futebol mundial, ela admitiu que a decisão de renovar com o Paris Saint-Germain, em 2022, foi tomada sob pressão — e partiu da própria família.

"Desde os 15 anos sabíamos para onde ele iria. Estávamos lá apenas para ajudá-lo a ir para Madri. Quando ele renovou o contrato com o PSG, fomos nós que pedimos para ele ficar. Foi a única vez que interviemos. Havia muita pressão. Diziam que funcionários seriam demitidos se ele saísse, que havia o problema dos direitos de transmissão, que era Paris, o novo centro de treinamento, as Olimpíadas, a Copa do Mundo chegando", confessou.

A confissão surpreende, já que Mbappé sempre demonstrou fascínio pelo Real Madrid e chegou a se despedir do PSG antes de assinar a renovação milionária. Hoje, no clube espanhol, ele realiza o sonho de infância de vestir a camisa que um dia foi de Cristiano Ronaldo, seu grande ídolo.

"Para ele, era português"

Na entrevista, Fayza contou que a admiração do filho pelo craque português começou cedo.

"Primeiro foi Zidane, desde os 4 anos. Depois veio o Cristiano, quando chegou ao Manchester e, mais ainda, no Real Madrid. Kylian sentia-se português. Ia à casa do pai de um amigo para assistir aos jogos de Portugal e torcer pelo Ronaldo. Estava apaixonado. Dizia: ‘Sou português'", recordou.

Além de Ronaldo, nomes como Robinho e Ronaldinho também fizeram parte do imaginário do jovem Mbappé. Mas a devoção ao CR7 marcou a infância e ajudou a moldar sua ambição esportiva.

O medo da arrogância

Fayza não esconde que já teve receio de que a fama transformasse Mbappé.

"Sim, eu tinha medo. Há momentos em que ele é arrogante, claro. Mas você está lá para derrubá-lo", comentou.

Ela lembrou de uma entrevista coletiva na seleção francesa, em que o atacante afirmou que “o que as pessoas pensam é a menor das minhas preocupações”. A fala gerou polêmica, mas a mãe o defendeu.

"Ele tem direito de estar farto, de mostrar que é humano. Desde pequeno, é questionado sobre tudo. Não é especialista em comunicação de crise, ele fala como pensa", disse.

Fayza também falou da dificuldade de lidar com a transformação do filho em patrimônio mundial.

"Quando ele está em campo e a torcida o aplaude ou vai, é aí que você perde seu filho. Ele pertence a todos, menos a você. Neste nível, ele não tem tempo para nada além de futebol", afirmou.

Veja também