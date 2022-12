Há pouco mais de um mês, mãe de Pelé completou cem anos e recebeu homenagem do Rei

A- A+

Entre as milhões de pessoas ao redor do mundo que ficaram tristes com a morte de Pelé, na última quinta-feira (29), a mais importante foi a sua própria mãe, Dona Celeste.

No dia 20 de novembro, Celeste completou 100 anos e recebeu uma homenagem do filho nas redes sociais.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe".

Dona Celeste teve o Rei do futebol aos 18 anos, em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações- MG. Junto com o pai Dondinho, a família passou a maior parte da infância de Pelé em Bauru, no interior de São Paulo.

A mãe do rei tem seis netos vivos que são Kelly Cristina, Edinho Jennifer, Celeste, Joshua e Flávia Cristina. Sandra Regina, filha que conseguiu o reconhecimento de paternidade de Pelé na Justiça, morreu em 2006.

