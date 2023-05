A- A+

Vini Jr Mãe de Vinícius Junior se emociona com gesto do Real Madrid: 'Linda homenagem' Companheiros de elenco do brasileiro entraram com a camisa 20 e o nome do jogador antes de partida da LaLiga

No duelo do Real Madrid contra o Rayo Vallecano, na rodada que se seguiu depois de mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Junior na Espanha, os jogadores merengues foram a campo vestindo o uniforme do brasileiro, com a camisa 20 e o nome "Vini Jr". A manifestação é mais uma entre as inúmeras mensagens de apoio que o brasileiro vem recebendo depois de ser vítima de ofensas racistas. A mãe do jogador, Fernanda Cristina, viu a homenagem de perto no Estádio Santiago Bernabéu e publicou nas redes sociais um registro do momento, afirmando: "Linda homenagem".

Mais cedo, Fernanda já havia expressado sua gratidão pelo carinho que o jogador vem recebendo. No Instagram, ela contou que o encontro com o filho só acontecerá depois da partida, já que ele estava na concentração com o resto dos jogadores do Real. "Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens que estão me enviando para saber como Vini está", escreveu.

Com um incômodo no joelho, Vinícius Junior não atuou na partida, mesmo com a expulsão no jogo contra o Valencia anulado pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o que significou que ele poderia entrar em campo. Assim, o brasileiro assiste ao jogo no estádio, em um camarote ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, com quem se encontrou na última segunda-feira.

Antes do apito inicial, ele saudou a torcida e foi muito aplaudido pelos presentes, que levaram uma faixa com os dizeres: "Somos todos Vinícius, já chega". Quando o jogo chegou ao minuto 20, número da camisa do jogador, a torcida dedicou aplausos para o brasileiro e entoou o nome de Vinícius Junior em coro. Ele se levantou do camarote onde acompanha o jogo ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para agradecer o carinho.

