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Luto Mãe do técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, morre aos 74 anos Velório está sendo realizado perto de Pujato, cidade natal do treinador, que já está viajando de Buenos Aires para uma despedida da mãe restrita à família

O futebol argentino está de luto. Morreu na noite de terça-feira, em Pujato, na província de Santa Fe, Eulália Marzetti, mão de Lionel Scaloni, treinador da seleção nacional. Ela estava com 74 anos, lutava contra diversos problemas de saúde havia cinco anos e acabou não resistindo a um enfarte.

O velório está sendo realizado perto de Pujato, cidade natal de Lionel Scaloni, que já está viajando de Buenos Aires para uma despedida da mãe restrita à família.

O treinador era muita ligado à mãe e sempre apareceu ao lado dela em fotos. Desde a perda da Copa América, em 2021, que Scaloni revelou os graves problemas de saúde de dona Eulália e pediu orações.

O comandante mora na Espanha, mas estava indo para Buenos Aires para anunciar a convocação para os amistosos da Argentina de novembro contra o Uruguai (dia 13 em Buenos Aires) e diante da Costa Rica (dia 17, em Córdoba).

"Toda a Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, envia suas condolências ao nosso treinador Lionel Scaloni e a toda a sua família pelo falecimento de sua mãe, Eulalia Marzetti. O abraço fraterno de todos os argentinos ao "Gringo" e aos seus entes queridos neste momento difícil. Muita força!", prestou homenagem a AFA.

O presidente da entidade, Chiqui Tapia, e a página oficial da seleção argentina também prestaram condolências a seu treinador. "Gringo querido, um país inteiro abraça você e sua família neste momento difícil, pela partida da sua mãe. Gosto muito de você e estamos aqui para te acompanhar", escreveu o dirigente. "Um grande abraço ao nosso treinador da seleção nacional principal, Lionel Scaloni, e a toda a sua família neste momento difícil. Estamos contigo", completou a página da seleção."

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