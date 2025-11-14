A- A+

Futebol Pernambucano Maguary anuncia Mayco Félix e Richardson, ex-atletas do Santa Cruz Time de Bonito terá calendário completo para 2026 e segue montando elenco

O Maguary segue anunciando reforços para temporada de 2026. Nesta semana, o Azulão de Bonito revelou que mais dois jogadores farão parte do elenco: o atacante Mayco Félix e o volante Richardson, ambos tiveram passagens pelo Santa Cruz.

Os atletas não são estranhos na equipe do Agreste. O atacante foi artilheiro do clube na campanha do acesso à Série A1 em 2022. Na temporada de 2025, Mayco defendeu as camisas do Brasil de Pelotas e Taubaté, somando 16 partidas e nenhum gol marcado.

Além de Maguary e Santa Cruz, o experiente jogador de 27 anos também defendeu a camisa do Retrô em 2021.

Mayco Félix teve relativo destaque com a camisa do Santa Cruz em 2020 - Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

Por outro lado, Richardson ainda busca sua primeira grande oportunidade no futebol profissional. O volante teve algumas poucas chances no Pacajus, mas não obteve a mesma sorte ao chegar ao Arruda, jogando somente no time sub-20.

Sem minutos no Tricolor, o jogador procura mais protagonismo com o Maguary, que terá calendário cheio em 2026, com Pernambucano, Copa do Brasil e Série D.

Richardson fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série C em 2025 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

