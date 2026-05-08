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FUTEBOL Maguary, Central e mais: confira rodada dos pernambucanos na Série D Azulão e Patativa buscam se manter no topo da tabela, enquanto Retrô e Decisão lutam por reabilitação

Neste final de semana, as equipes pernambucanas voltam a campo para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No grupo A8, Central e Maguary vivem bom momento na competição, ocupando a terceira e quarta posições, respectivamente. Já no Grupo A9, Decisão e Retrô iniciam o torneio de maneira negativa, e atualmente ocupam as duas últimas posições.

O Azulão e a Patativa podem terminar a rodada nas primeiras posições, visto que enfrentrão os dois líderes do Grupo A8. O Central ocupa a terceira colocação e terá pela frente um confronto direto contra o líder ABC, neste domingo (10), no estádio Lacerdão, às 16h.

Já o Maguary, quarto colocado, também encara um adversário do topo da tabela. O Azulão enfrenta o América-RN, vice-líder do grupo, neste domingo, às 15h, no estádio Arthur Tavares.

Situações diferentes vivem os representantes pernambucanos do Grupo A9. Retrô e Decisão ainda buscam a primeira sequência positiva na competição e entram em campo pressionados pela necessidade de pontuar longe de casa.

Lanterna da chave, o Retrô encara o Sergipe, líder do grupo, neste sábado (9), às 17h, no estádio Batistão, em Aracaju. Já o Decisão, atual quinto colocado, vai até a Paraíba para encarar o Treze, terceiro colocado do grupo. As equipes se enfrentam no estádio Amigão, neste domingo, às 17h.

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