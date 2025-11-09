A- A+

Futebol Pernambucano Maguary contrata o atacante paraguaio Matías Verdún Atleta é a oitava contratação do Azulão de Bonito para 2026

O Maguary segue investindo pesado na temporada de 2026, que marcará as primeiras participações do time da cidade de Bonito em competições nacionais. Para isso, anunciou no último sábado (09), a contratação do atacante paraguaio Matías Verdún, ex-Sampaio Corrêa.

Com passagens pelas equipes de seleção de base do seu país, Matías chegou ao futebol brasileiro no início de 2025 e atuou por dois clubes nordestinos: Iguatu, durante a disputa do Estadual, além do Sampaio Corrêa, na campanha da Série D e na reta final do Maranhense.

Em ambas passagens, o paraguaio costumou a ser titular, exceto um pequeno recorte no Sampaio, em que figurou no banco de reservas, mas que sempre era acionado no decorrer das partidas. Em resumo, foram 23 partidas disputadas, um gol e três assistências diretas.

Para 2026, o Maguary já anunciou oficialmente oito contratações. Na próxima temporada, o Azulão de Bonito fará suas estreias na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

