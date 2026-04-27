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Futebol Pernambucano Maguary demite Sued Lima após derrota para o Central na Série D Treinador comandou o time de Bonito em 34 jogos

O Maguary anunciou a saída do treinador Sued Lima, nesta segunda-feira (27). O anuncio foi realizado um dia após a derrota por 2x0 contra o Central, em Bonito, no estádio Arthur Tavares.

Em comunicado emitido e assinado pelo presidente do clube, Ytalo Pontes, a informação é que a saída foi acertada em comum acordo entre o profiossional e a direção azulina.

Desde o retorno do Maguary ao futebol profissional, Sued se tornou o treinador mais longevo da agremiação. O clube agradeceu pelos serviços prestados ao longo das últimas três temporadas (2024, 2025 e 2026).

Registramos aqui nosso profundo agradecimento e reconhecimento por toda a sua dedicação, profissionalismo e contribuição ao longo de sua trajetória no clube. Sued Lima entra para a história do Maguary como o treinador mais vitorioso e longevo, deixando um legado marcante de conquistas, evolução e fortalecimento institucional, disse o clube por meio de nota.





Além do trabalho no Maguary, Sued também é reconhecido pelo trabalho que realizou nas divisões de base do Sport.

Após quatro partidas no Grupo 8 da Série D, o Maguary tem duas vitórias e duas derrotas. Atualmente, o Azulão de Bonito está na quarta posição. O próximo jogo será no domingo (03), fora de casa, contra o América-RN.

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