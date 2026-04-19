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Futebol Pernambucano Maguary e Central vencem no Grupo 8 da Série D Próxima rodada terá o confronto entre pernambucanos

O futebol pernambucano teve um domingo (19) perfeito no Grupo 8 da Série D 2026. Em Bonito, o Maguary venceu o Laguna-RN por 2x0. Já em Caruaru, o Central virou em cima do Sousa por 2x1.

No Arthur Tavares, o Maguary não precisou de muito tempo para sair na frente do placar. Após lance de bola parada, o zagueiro Arthur Edeson pegou a sobra da defesa para fazer o primeiro gol do jogo.

O Azulão de Bonito só confirmou a vitória já nos minutos finais, mas foi com um golaço que valeu a pena esperar. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Maguary trocou passes rodando a área, até o lateral-direito Eduardo Ribeiro receber na quina da grande área, limpar para o pé esquerdo e soltar o chute colocado, mandando no ângulo direito do goleiro.

Patativa

Se recuperando da derrota na rodada passada, o Central usou o retorno da torcida às arquibancadas do Lacerdão para vencer a primeira. O Sousa começou assustando e abriu o placar com Everton Heleno no fim do primeiro tempo.

Mas a Patativa voltou forte e empatou logo no início do segundo tempo com golaço de falta de Augusto Potiguar. Mesmo com um gramado novinho em folha e com a bola rolando bem, a bola parada segue sendo uma força do time alvinegro. Aos 17 minutos do segundo tempo, Hítalo complementou escanteio no segundo pau e deu a vitória ao Central.

A próxima rodada será de confronto entre os times do Agreste pernambucano. No próximo domingo (26), às 16h, Maguary e Central se enfrentam pela quarta rodada da Série D, em Bonito.

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