Futebol Pernambucano Maguary e Retrô ficam no empate em Bonito, no jogo de ida da 2ª fase do Pernambucano O time mandante abriu o placar com Chico, mas a Fênix empatou com Vágner Love

Tudo igual entre Maguary e Retrô. Nesta quarta-feira (04), no estádio Arthur Tavares, em Bonito, o jogo de ida da segunda fase do Pernambucano terminou empatado em 1x1.

Os dez primeiros minutos de jogo foram de intensa disputa e equilíbrio. Em partidas deste porte, qualquer erro pode determinar o resultado e assim o Maguary abriu o placar. Rayan, zagueiro da Fênix, falhou ao tentar afastar a bola, que sobrou para Chico, de frente para área, soltar o pé para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o time mandante começou a gostar ainda mais do jogo. Com espaços no costado do Retrô, o Azulão vinha incomodando.

Apesar de não ter ampliado o marcador, o Maguary jogava com muita tranquilidade. Mas esse cenário acabou aos 40 minutos, quando o VAR observou uma cotovelada do meia Júlio César, do Azulão de Bonito, no zagueiro Guilherme Paixão. O árbitro Diego Fernando deu vermelho direto.

Foi só após ter a vantagem numérica que a Fênix chegou no ataque. Primeiro, Radsley finalizou de fora da área e a bola passou perto. Em seguida, Ericson subiu de cabeça, mas a testada foi no centro do gol e Juliano defendeu.

Após irem ao intervalo, o Retrô voltou dos vestiários com três mudanças e focado em diminuir o prejuízo. Logo aos quatro minutos, David Junio pegou uma sobra de primeira e mandou para o fundo da rede. O lance, contudo, foi anulado por impedimento pelo assistente e confirmado pelo VAR após longa consulta.

O primeiro grande momento do Retrô veio somente aos 21 minutos. O cruzamento pelo lado direito encontrou Vágner Love, mas o experiente atacante mandou raspando o poste.



Mesmo com a desvantagem numérica, o Maguary segurava bem a vantagem e dava poucas oportunidades para o Retrô. Até que aos 43 minutos, Willian Lira saiu da área e cruzou. Por trás de toda defesa, Vágner Love apareceu para cabecear e empatar o duelo.

Apesar do momento adverso, o Azulão de Bonito se segurou na força da torcida e buscou a vitória. O lance mais perigoso foi com o lateral-direito Eduardo Ribeiro, que da quina da grande área arriscou e mandou a bola no ‘telhado’ da rede.

Com tudo igual no placar, a vaga vai ser definida no próximo sábado (7), nos Aflitos, a partir das 18h. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.



Ficha técnica



Maguary 1

Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Fontes; Iago (Richardson), Ítalo (Rychelmy) e Júlio César; Chico (Nathan), Henrique Alves (Jallyson) e Kanu (Mayco Félix). Técnico: Sued Lima.

Retrô 1

Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Guilherme Paixão e Lucas Sampaio (Luiz Henrique) ; Kadi (Jhonnatam), Radsley e Diego (Murilo); Douglas Santos (Joabe), Willian Lira e Ericson (Vágner Love). Técnico: Jamersson Andrade.

Data: 04/02

Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Karla Santana e Danylo Pedrosa

VAR: Anderson Marques

Gols: Chico aos 11 do 1T (M) Vágner Love aos 43 do 2T (R)

Cartões: Sued Lima (M) Luiz Henrique e Murilo (R)

Cartão vermelho: Júlio César (M)

Público: 1.012 pagantes



