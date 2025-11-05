Qua, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta05/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Maguary tem quatro jogadores confirmados para 2026; ex-Sport é o mais novo contratado

Clube de Bonito disputará suas primeiras competições nacionais em 2026

Reportar Erro
Ítalo volta ao Maguary em 2026Ítalo volta ao Maguary em 2026 - Foto: Divulgação/Pedro Paparazi/Maguary

O Maguary já iniciou o seu planejamento para a temporada de 2026, que tende a ser histórica para o time de Bonito, cidade do agreste pernambucano. 

Até esta quarta-feira (05), o Azulão já confirmou quatro nomes: o retorno do volante Ítalo; além das chegadas do zagueiro Maurício, o lateral Gabriel Fontes e o atacante Júlio César, ex-Sport e também formado na base do Atlético-MG. 

Leia também

• Sport x Juventude: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série A

• Seleção pernambucana de futebol feminino viaja até Alagoas para disputar Copa Rainha Marta

 

O time segue sob o comando da comissão técnica de Sued Lima, profissional que comandou o clube em 2025. O profissional esteve emprestado ao Vitória das Tabocas durante a disputa da Série A2 do Pernambucano. 

Pela primeira vez em quase 55 anos de história, o Maguary disputará competições nacionais. Em 2026, o clube de Bonito está garantido na Série D e Copa do Brasil, além do Pernambucano. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter