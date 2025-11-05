A- A+

Futebol Pernambucano Maguary tem quatro jogadores confirmados para 2026; ex-Sport é o mais novo contratado Clube de Bonito disputará suas primeiras competições nacionais em 2026

O Maguary já iniciou o seu planejamento para a temporada de 2026, que tende a ser histórica para o time de Bonito, cidade do agreste pernambucano.

Até esta quarta-feira (05), o Azulão já confirmou quatro nomes: o retorno do volante Ítalo; além das chegadas do zagueiro Maurício, o lateral Gabriel Fontes e o atacante Júlio César, ex-Sport e também formado na base do Atlético-MG.

O time segue sob o comando da comissão técnica de Sued Lima, profissional que comandou o clube em 2025. O profissional esteve emprestado ao Vitória das Tabocas durante a disputa da Série A2 do Pernambucano.

Pela primeira vez em quase 55 anos de história, o Maguary disputará competições nacionais. Em 2026, o clube de Bonito está garantido na Série D e Copa do Brasil, além do Pernambucano.





