Maguary luta, mas sofre gol no fim e é eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil
Pernambucanos perderam por 4x3, no Castelão, pela segunda fase do mata-mata nacional
Em um jogo eletrizante, com duas viradas e sete gols, o Fortaleza venceu o Maguary por 4x3, no Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Tricolor encara o vencedor do embate entre Manauara e Itabaiana. Já o representante pernambucano dá adeus ao mata-mata nacional.
O primeiro tempo no Castelão foi agitado. O Fortaleza saiu na frente do placar com Luiz Fernando, de cabeça. Depois do 40 minutos, mais três gols saíram. A começar pelo do Maguary, com Júlio César, que empatou o duelo.
Aos 48, após cobrança de escanteio de Maílton, Cardona cabeceou firme para recolocar o Fortaleza à frente. Alegria que durou pouco: no minuto seguinte, a zaga do time cearense voltou a falhar e Vinícius Kanu igualou o marcador.
Na segunda etapa, o Fortaleza se lançou ao ataque para buscar o terceiro gol, mas foi o Maguary quem marcou. Em boa jogada pelo meio, a bola chegou até Eduardo Ribeiro, que finalizou e contou com a falha de Brenno para fazer 3x2.
Aos 37, o Fortaleza conseguiu o empate. Luiz Fernando escorou de cabeça e Rodrigo completou para as redes. E, aos 49, o momento de êxtase no Castelão: Vitinho recebeu ótimo passe pela direita e tocou para Lucca Prior fazer o gol da classificação heróica do Tricolor.
