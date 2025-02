A- A+

Campeonato Pernambucano Zagueiro do Maguary exalta campanha e projeta objetivos no Pernambucano Com um jogo a menos, Azulão ocupa a vice-liderança do Estadual

O Maguary tem feito uma campanha positiva neste início de Campeonato Pernambucano. Com cinco jogos disputados, o time somou 12 pontos de 15 possíveis e ocupa a vice-liderança da competição. Está apenas um ponto atrás do Santa Cruz, que tem 13 pontos, mas que soma uma partida a mais no certame.

Um dos responsáveis por essa campanha é o zagueiro Mateus Henrique, titular do Azulão. O jogador fez uma análise do rendimento da equipe e destacou a qualidade e a inteligência do grupo para fazer uma boa preparação e conquistar bons resultados dentro de campo.

“O nosso desempenho no campeonato tem sido muito bom. Sabemos da nossa qualidade e da força do grupo montado para a competição. Temos ganhado jogando bem e demonstrando o nosso futebol", iniciou.

"Contamos uma equipe bastante inteligente, que consegue absorver nos treinos e mostrar nos jogos, e os números vem refletindo isso, já que contamos com o melhor ataque e a melhor defesa até o momento”, seguiu.

O defensor também falou dos objetivos do Maguary no Estadual. O Azulão busca dar sequência à boa campanha para terminar nas primeiras colocações e garantir uma vaga na Série D do Brasileirão de 2026.

“Temos o objetivo de ficar entre os primeiros para confirmar uma vaga na Série D e colocar o clube no cenário nacional. Sabemos que temos uma equipe que pode chegar longe no campeonato. Mas vamos jogando com muita humildade e pensando jogo a jogo, para encerrar bem essa campanha que estamos construindo”, relatou Mateus.

