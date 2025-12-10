A- A+

Futebol Maguary vence jogo-treino contra o CSA, em Maceió Nesta quarta-feira (10), Azulão de Bonito venceu pelo placar de 2x1

O Maguary, equipe que disputará o Pernambucano, Série D e Copa do Brasil em 2026, fez o seu primeiro teste para a nova temporada. Nesta quarta-feira (10), em Maceió, o Azulão de Bonito venceu jogo-treino contra o CSA por 2x1.

Os gols da vitória do Maguary foram marcados por Francisco e Erick Cunha. Wanderson Papaterra descontou para os alagoanos.

A equipe do treinador Sued Lima ainda tem mais dois jogos marcados na pré-temporada: contra o Treze, em Bonito, no dia 17 de dezembro; e diante do Serra Branca, em Campina Grande, no dia 23 de dezembro.

A estreia oficial do Maguary em 2026 está marcada para o dia 9 de janeiro, às 20h30, nos Aflitos, contra o Náutico.

