Copa do Brasil Maguary vence Laguna-RN em Bonito e avança na Copa do Brasil Próximo adversário será o Fortaleza na segunda fase

O Maguary, o time que é orgulho de Bonito, encheu de felicidade a torcida azulina mais uma vez. Nesta quarta-feira (18), no estádio Arthur Tavares, a equipe da casa recebeu o Laguna-RN e fez valer o mando de campo, vencendo pelo placar apertado de 1x0.

O gol da vitória veio ainda no decorrer do primeiro tempo. Aos 38 minutos, o meia Júlio César foi responsável por bater a penalidade máxima. Com goleiro em um canto e a bola no outro, a vantagem definitiva foi construída.

No segundo tempo, o Maguary chegou até a ampliar com Chico, no entanto, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. Apesar dos longos minutos de acréscimo e o empenho do time potiguar, o Azulão segurou o resultado.

Com uma campanha que já nasceu histórica, o Maguary avança à segunda fase da competição em sua primeira participação e vai encarar o Fortaleza. A partida está marcada para a próxima terça-feira (24), às 21h30, na Arena Castelão, na capital cearense.

O formato de disputa segue praticamente o mesmo. O duelo será realizado em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

