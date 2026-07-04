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Futebol

Maguary x Iguatu: saiba onde assistir ao jogo da Série D

Azulão de Bonito inicia disputa da terceira fase da competição

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Maguary recebe o Iguatu na Série D Maguary recebe o Iguatu na Série D  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Maguary segue sonhando com o acesso e agora se apronta para jogar a terceira fase da Série D. Neste sábado (04), às 16h, na Ilha do Retiro, a equipe pernambucano recebe o Iguatu pelo jogo de ida. 

Após vencer o Piauí por 2x1 no placar agregado, o Azulão segue embalado para a sequência da competição. 

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Como trunfo para seguir avançando, o time de Bonito contará com o retorno do volante e capitão Ítalo, que esteve suspenso na última partida por causa de uma expulsão no jogo de ida contra o Piauí. Por outro lado, a situação do atacante Chico segue em dúvida. 

Assim como conseguiu construir na fase anterior, o Maguary buscará sair do primeiro jogo com vantagem para a volta. Por conta do regulamento da Série D, a capacidade do estádio Arthur Tavares não comporta a capacidade mínima necessária para jogos eliminatórios, por isso que o Azulão vem jogando no Recife. 

Por outro lado, o Iguatu vem de vitória contra a Tuna Luso, após vencer em Belém e empatou no Ceará. O time do interior cearense também liderou o Grupo 6. 

Maguary x Iguatu - saiba onde assistir
Data: 04/07
Horário: 16h 
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Transmissão: Metrópoles Esportes

 

 

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