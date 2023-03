Maguary x Náutico: Veja onde assistir e prováveis escalações

A- A+

Além do Clássico das Multidões, deste sábado (18), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, outro representante do Trio de Ferro da Capital estará em campo. Às 16h30, no Arthur Tavares, o Náutico visita o Maguary, pela 12ª rodada do Campeonato Pernambucano.



O Náutico é o atual vice-líder do Pernambucano, com 19 pontos. A única derrota foi na estreia, por 2x1, para o Central, no Lacerdão. De lá para cá, os alvirrubros ganharam cinco e empataram quatro. Já o Maguary é o oitavo, com 12, também tem apenas um tropeço, mas com seis resultados de igualdade dois triunfos.





Onde assistir?



O jogo entre Maguary e Náutico será transmitido na TV Globo, no streaming “Nosso Futebol" e na DAZN.



Prováveis escalações



Maguary

Chapa; Rafael Peixoto, Jorge Alemão, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; Maykon Douglas, Luan Henrique, Bruce e Bernardo; Yan Maranhão e Alan Pinheiro. Técnico: Nilson Corrêa

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos. Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Marcos Felipe Angelo da Silva

