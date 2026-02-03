A- A+

Futebol Maguary x Retrô abrem disputa das quartas de final do Pernambucano Confronto de ida pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano será disputado nesta quarta-feira (4), no Arthur Tavares

Começa nesta quarta-feira (4) a fase de mata-mata do Campeonato Pernambucano. A abertura das quartas de final será entre Maguary e Retrô, no Arthur Tavares, às 16h30. A volta será sábado (7), nos Aflitos. Quem avançar de etapa pega o Sport nas semifinais.





Preparação

Sexto colocado da primeira fase, o Maguary celebrou a classificação ao mata-mata e pregou respeito diante do Retrô, equipe que já foi por três vezes finalista do Campeonato Pernambucano, mas ainda sem títulos estaduais.

“Fizemos um balanço do que foi produzido e acreditamos que poderíamos ter conseguido uma colocação melhor, mas o que importa é que o primeiro objetivo foi atingido. Agora vamos enfrentar um adversário postulante às semifinais e esperamos fazer um grande jogo para ter mais competência, transformando as chances em gols. Isso será determinante, visto que será um confronto de 180 minutos”, afirmou o técnico Sued Lima.

Já o volante Italo reforçou a importância da presença da torcida do Maguary no embate de ida para ajudar a equipe a abrir vantagem nas quartas de final.

“Sabemos que o primeiro jogo é em casa. Temos de nos impor. Conhecemos a equipe do Retrô. É um clube qualificado, mas o nosso também é, principalmente em casa. Quero convidar toda torcida de Bonito para fazer uma grande festa e nos ajudar a sair com a vitória e, nos segundo jogo, concretizar a nossa classificação”, apontou.

No lado do Retrô, o time tenta superar a frustração de ter deixado escapar a possibilidade de avançar diretamente para as semifinais. Em terceiro, a Fênix ao menos ganhou a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. No primeiro turno, as equipes empataram em 1x1, também no Arthur Tavares.



Para o confronto, o time de Camaragibe não terá as presenças do zagueiro Dankler e do atacante Bruno Marques, expulsos no jogo passado. Guilherme Paixão deve ocupar a vaga do defensor. Na frente, o ataque da equipe deve ser formado por Vagner Love e Douglas Santos.

