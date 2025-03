A- A+

Futebol Maguary x Retrô: veja escalações e onde assistir Confronto será na Ilha do Retiro, neste domingo (16), pela semifinal do Campeonato Pernambucano

O Retrô já foi o que, hoje, é o Maguary: a grande surpresa, sensação do Campeonato Pernambucano. O Maguary quer ser o que, hoje, é o Retrô: um time fora do Trio de Ferro da Capital que consegue chegar em finais mesmo sem a mesma tradição de clubes de maior camisa. As equipes se encontram neste domingo (16), na Ilha do Retiro, pela semifinal do torneio, se espelhando um pouco no adversário, mas querendo escrever a própria história.



No duelo de ida, na Arena de Pernambuco, o Retrô venceu o Maguary por 2x1. Gustavo Salomão e Júnior Fialho marcaram para a Fênix, enquanto Erick Cunha balançou as redes para o Azulão.

Com o resultado, basta um empate para o Retrô chegar pela terceira vez na história em uma decisão estadual - repetindo o que fez nos anos de 2022 e 2023, quando foi vice-campeão para Náutico e Sport, respectivamente.

Se perder por um gol de diferença, o confronto vai para as penalidades. Por mais, o Maguary garante vaga na final. Para o confronto, o time de Bonito não terá o goleiro reserva Keu, que foi expulso por reclamação após o jogo.

O Maguary, vale lembrar, garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já o Retrô, que venceu esta competição em 2024, disputará em 2025 a Série C, ao lado do Náutico.

A partida entre Retrô e Maguary será apitada por Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG), com assistência de Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Master-BA) e Daniella Coutinho Pinto (FIFA-BA). O árbitro de vídeo será Tiago Nascimento (PE), auxiliado por Clóvis Amaral (PE).

Ficha técnica

Maguary

Juliano; Dudu, Mateus Henrique, Eduardo Guedes e Pedrinho; Memo, Italo e Lelê; João Guilherme, Ruan e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima

Retrô

Fabian Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão; Fabinho, Richard Franco e Radsley; Júnior Fialho, Mascote e Maycon Douglas. Técnico: Wires Souza

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG). Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Master-BA) e Daniella Coutinho Pinto (FIFA-BA)

Transmissão: FPF TV

Veja também