Maguary x Santa Cruz terá operação especial de ônibus

Maguary x Santa Cruz, partida válida pela última rodada do Campeonato Pernambucano, que acontecerá neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco, contará com operação especial de ônibus do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 14h30 e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,30). Para garantir o acesso ao ônibus, o torcedor poderá usar o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco;

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas , TI Cosme e Damião;

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 6h às 18h, no número 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

Efetivo policial

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 590 policiais militares para garantir a segurança na partida. a área interna, externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de policiais militares de unidades de áreas e especializadas, além da seção de inteligência da PMPE, que farão a segurança dos torcedores.

