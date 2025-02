A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Maguary x Santa Cruz: confira os valores dos ingressos para o confronto no Pernambucano Equipes se enfrentam neste sábado (22), às 16h30, pela última rodada da primeira fase do Estadual

O Maguary iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Santa Cruz, que acontecerá neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco. A partida, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, não contará com setor destinado aos visitantes.

Para o setor Norte, os ingressos promocionais custam R$ 30. No setor Sul, os preços são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). No setor Leste, os bilhetes custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Já no setor Oeste, os ingressos são vendidos por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Apenas a arquibancada inferior estará aberta para o confronto.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma de vendas IngressoSA.

Maguary e Santa Cruz

Na última rodada da primeira fase do Pernambucano, Maguary e Santa Cruz disputarão as duas primeiras posições da tabela, que garantem vaga direta à semifinal.

Líder com 19 pontos, o Santa Cruz está praticamente classificado para as semifinais do Estadual. O Tricolor só perderia a vaga direta caso fosse goleado pelo Maguary e o Náutico vencesse o Decisão, dependendo do saldo de gols.

Em terceiro lugar, com 16 pontos, a equipe de Bonito já está classificada para a segunda fase, mas ainda pode garantir vaga direta à semifinal. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz e torcer por uma derrota ou empate do Náutico, que enfrentará o Decisão fora de casa.

