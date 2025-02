Maguary x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Maguary e Santa Cruz talvez seja o confronto mais importante da última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, já que os dois times brigam pelas vagas diretas à semifinal. O duelo acontece neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco.

Líder com 19 pontos, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para assegurar a primeira posição, o mando de campo numa possível finalíssima e uma vaga direta na Copa do Brasil de 2026. Por outro lado, o surpreendente Maguary vem na terceira colocação com 16 pontos e precisa de uma combinação para ir direto à semifinal.

Embalado

Vivendo grande momento na temporada, o Santa Cruz vem embalado após quatro vitórias consecutivas. Neste momento, o grande destaque do time vem sendo o desempenho defensivo, que neste recorte positivo cedeu apenas um gol, marcado de pênalti, pelo Central.

O bom momento também se vê nos bastidores. Nos últimos dias, o Santa oficializou novos contratos com João Pedro, Thiaguinho e Rokenedy, grandes destaques do time até aqui, além da badalada chegada de Thiago Galhardo ao Arruda.

Na última vez que jogou na Arena de Pernambuco, Santa Cruz atropelou o Jaguar - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Agora com contrato até novembro de 2027, João Pedro refletiu sobre o peso do confronto diante do Maguary.

“Sabemos da qualidade do time do Maguary, entendemos que pode ser um jogo difícil, mas vamos tentar de tudo para sair com a vitória e depois, consequentemente, focar na semifinal.

Para o confronto decisivo, Itamar Schülle deve resguardar alguns jogadores e tem um retorno confirmado. Pendurados com dois cartões amarelos, Matheus Vinícius e Douglas Skilo devem ser poupados para evitar suspensão. Por outro lado, Wagner Balotelli volta ao time.

Sonho

Melhor equipe do interior no torneio até aqui, o Maguary vem de um ‘tropeço’ contra o Afogados na última rodada, que lhe custou o lugar no G2 do Pernambucano. Contudo, caso o time de Bonito conquiste uma vaga direta para semifinal, que já está num cenário favorável para isso, praticamente selaria um lugar na Série D de 2026.

Treinador do Maguary, Sued Lima comentou sobre as pretensões da equipe. “Nossa ideia era de lutar pelas seis primeiras posições. Hoje estamos brigando pelos primeiros lugares”, iniciou.

“A ideia para esse jogo contra o Santa Cruz, por mais que eles sejam o melhor time da competição, é de continuar fazendo história e que possamos realizar um futebol que nos credencie para ficar entre os dois primeiros”, comentou.

Sued Lima é a cabeça por trás dos resultados do Maguary - Divulgação/Maguary

Para que o Azulão de Bonito consiga seu lugar entre os dois primeiros, é necessário fazer mais pontos que o Náutico, atual vice-líder e que também tem 16 pontos, mas com melhor saldo de gols.

Se o Timbu perde para o Decisão em Sertânia, o Maguary precisaria de um empate. Caso o Alvirrubro empate, uma vitória seria necessária para o time de Bonito. Uma vitória do Náutico deixaria o cenário praticamente impossível, precisando também vencer e tirar uma diferença de quatro gols.



Ficha técnica - Maguary x Santa Cruz

Maguary: Juliano; Dudu, Matheus Henrique, Sandoval e Pedrinho; Memo, Jalysson e Hériclis; João Guilherme, Marquinhos e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Everton Sena (Michel Bennech) e Rodrigues; Wagner Balotelli, Lucas Siqueira, João Pedro e Israel; Thiaguinho e Vini Moura. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Data: 22/02

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando (PE)

Assistentes: Túlio Caldas e Fernando Antônio (ambos de PE)

Transmissão: TV Globo



