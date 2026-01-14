Maguary x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz poderá ter o seu primeiro teste de fogo de 2026. Nesta quarta-feira (14), às 15h, no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, a Cobra Coral visita o Maguary, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.

Além do embate técnico que o Azulão promete, já que é considerado como um dos melhores times intermediários do Estadual e com vaga na Série D e Copa do Brasil, o duelo também trará aspectos externos que poderão interferir no resultado.

Marcado para iniciar no meio da tarde, o confronto poderá contar com alta temperatura e sensação térmica acima de 30°C. O atacante recém-contratado do Santa Cruz, Matheus Régis, reconhece que o calor poderá ser um fator, mas acredita que o time está preparado para passar por cima das adversidades.

“Eu acho que dificulta um pouco, mas creio que a gente está preparado. Treinamos no mesmo horário e agora é focar. Não podemos nos importar com isso, ou com a qualidade do campo. As dificuldades sempre vão existir”, discursou o ponta.

Vindo de vitória por 3x0 diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, o elenco coral mostra ter recuperado a confiança. O discurso no Arruda segue em permanecer entre os dois melhores na tabela de classificação.

“Marcelo Cabo passou bastante confiança para nós. O elenco está dentro do mesmo objetivo: conseguir o sonhado título após dez anos. Esse é o único objetivo que a gente almeja agora e espero que a gente possa sair de lá com a vitória”, comentou.

Azulão

Por outro lado, o Maguary vem de difícil momento de choque de realidade. A estreia contra o Náutico, nos Aflitos, foi marcada por uma amarga derrota por 2x0, em que o Azulão até chegou produzir um embate disputado, mas caiu durante o segundo tempo.

Para o treinador Sued Lima, o time de Bonito precisa reagir rápido para poder continuar brigando pelo objetivo de estar entre os principais concorrentes do Pernambucano.

“É mais uma partida de alto nível de complexidade. O Santa Cruz também é um postulante ao título, mas a gente vai correr atrás dos pontos perdidos no primeiro jogo e temos que fazer valer o mando de casa. O apoio da nossa torcida será fundamental. Os nossos objetivos são ousados e queremos brigar lá em cima”, declarou o treinador.

Ficha técnica

Maguary: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Ítalo e Júlio César; Bruno Vinícius, Marquinhos e Mayco Félix. Técnico: Sued Lima.

Santa Cruz: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 14/01

Horário: 15h

Local: Estádio Arthur Tavares (Bonito/PE)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno Vieira e Victor Lavor

Transmissões: Canal Goat (Youtube) e TV FPF



