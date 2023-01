A- A+

Copinha Mailson, Adryelson; relembre jogadores do elenco do Sport que chegou nas quartas da Copinha em 2016 Outros jogadores que foram destaque na campanha não conseguiram desenvolver no profissional

Com a vitória diante do Cruzeiro na última segunda-feira (16), o Sport avançou às quartas de final da Copinha e igualou sua melhor marca na competição pela terceira vez. As outras campanhas entre os oito melhores foi em 1997 e 2016. A equipe de sete anos atrás revelou jogadores importantes para o time principal e outros que não conseguiram vingar. Relembre os principais nomes do elenco:

A campanha de 2016 foi muito boa. Foram três vitórias na fase de grupos, com dez gols marcados e um sofrido. Depois, passou por Tanabi (1x0), Juventude (0x1) e Mirassol (2x1), até ser eliminado para o Cruzeiro (2x1).

Entre os pilares da equipe de 2016 estavam dois jogadores que foram importantes no profissional do Sport: Mailson e Adryelson. A partir de 2018, os dois se tornaram titulares do time principal. O zagueiro deixou o clube em 2021 e o goleiro no ano passado.

Artilheiro do Sport na Copinha com cinco gols, o meia Fábio foi integrado ao profissional no mesmo ano, quando fez sua estreia. . Ele chegou a fazer gol em clássico contra o Náutico, mas não se consolidou no Leão. Atualmente está no Jacuipense-BA.

Outros nomes que estavam na Copinha, mas como reservas, e chegaram a jogar de forma regular no profissional do Sport foram os volantes Thalysson e Fabrício Bigode. Entre 2017 e 2018, ambos tiveram momentos na equipe titular. Eles atualmente estão no ABC e Caldense, respectivamente.

Peças titulares no time de 2016, o lateral-esquerdo Evandro, o meia James Dean e os atacantes Wallace, Vinícius Bala e Índio jogaram no profissional do Sport, mas sem muito destaque. O último era opção no banco na Copinha.

O técnico do Rubro-Negro era o português Daniel Neri. Após sair da base rubro-negra em 2017, ele comandou as equipes do Flamengo-PE, Salgueiro, Sampaio Corrêa, América-RN e na última temporada esteve no Sergipe. Pelo Carcará ele foi campeão pernambucano em 2020.

Alguns jogadores que estavam na Copinha 2016:

Mailson (goleiro, 26 anos)

Clube atual: Al Taawon (Arábia Saudita)

Adryelson (zagueiro, 24 anos)

Clube atual: Botafogo

Thallyson (volante, 26 anos)

Clube atual: ABC

Fabrício Bigode (volante, 24 anos)

Clube atual: Caldense

Fábio (meia, 26 anos)

Clube atual: Jacuipense

James Dean (meia, 25 anos)

Clube atual: Guarany de Sobral

Evandro (lateral-esquerdo, 26 anos)

Clube atual: Portuguesa Santista

Vinícius Bala (atacante, 25 anos)

Clube atual: Noroeste

Wallace (atacante, 25 anos)

Clube atual: Maguary

Wildson "Índio" (atacante, 25 anos)

Clube atual: Khon Kaen United (Tailândia)



