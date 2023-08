A- A+

Futebol Internacional Maílson fecha o gol e Al Taawoun vence Al Nassr de Cristiano Ronaldo Confira algumas defesas do ex-goleiro do Sport

Pela segunda rodada do Campeonato Saudita, o badalado Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Mané, perdeu em casa por 2x0 para o Al Taawoun, do ex-goleiro do Sport, Maílson. O antigo goleiro rubro-negro teve atuação destacada e ajudou o time do técnico Péricles Chamusca a conquistar a vitória, nesta sexta-feira (18).

Com o resultado positivo, o Al Taawoun chegou ao quarto lugar, com quatro pontos conquistados. Por outro lado, o Al Nassr, atual vice-campeão da liga está na 15ª posição e nenhum ponto, duas derrotas seguidas. Na próxima rodada do Saudita, o Al-Taawoun enfrenta o Abha, na sexta-feira (25), em casa. O time de CR7 volta a jogar no campeonato no mesmo dia, diante do Shabab Al Ahly.

A LÁ MAGRÃO!



Testada do Talisca e Mailson foi no cantinho buscar! Baita defesa! pic.twitter.com/B0qfvso04I — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 18, 2023

UHHH!



CR7 buscou no meio campo, pedalou e arriscou uma bomba de longe. Mailson espalmou. pic.twitter.com/QPZd8Ghgdy — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 18, 2023

