A- A+

Futebol Maio se aproxima com Náutico focado em acesso à Série B Será a quarta vez que o Timbu disputará a competição, com dois acessos e um título no currículo

Abril está acabando, levando consigo as definições dos torneios estaduais e regionais, além de afunilar mais a Copa do Brasil. Em maio, o foco está nas ligas nacionais. As duas principais divisões já começaram. A partir da terça, é a vez de a Série C do Campeonato Brasileiro desbravar os gramados de Norte a Sul do País.

O único representante pernambucano na Série C é o Náutico. Será a quarta vez que o clube disputará a divisão. A primeira foi em 1999, conseguindo sair da divisão já na primeira tentativa. Em 2018 e 2019, novas participações. No primeiro caso, o Timbu foi eliminado nas quartas de final. Na temporada seguinte, vieram o acesso e o título da competição.

Na edição 2023, o Náutico enfrentará alguns clubes pela primeira vez. Três são do Rio Grande do Sul: São José, Ypiranga e Pouso Alegre. Aparecidense/GO, Floresta/CE, Amazonas e Manaus completam a lista. Esse último, inclusive, será o adversário da estreia, na Arena da Amazônia.

Os demais clubes que estão na Série C são América/RN, Volta Redonda/RJ, Confiança, Botafogo/PB, Altos/PI, Figueirense, Remo, Operário/PR, CSA, Paysandu, Brusque/SC e São Bernardo/SP. Os alvirrubros já enfrentaram o time paulista em 2023, eliminando o adversário na primeira fase da Copa do Brasil, em vitória por 1x0, fora de casa.

Modelo de disputa

O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos em um único turno. Já na segunda fase, os oito melhores na pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com embates de ida e volta. Classificam-se para a final os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase. Junto aos segundos colocados, o quarteto estará garantido na Série B 2023.

Até o momento, o Náutico anunciou oficialmente o meia Eduardo, ex-Vitória, e o atacante Thiaguinho, que estava no Red Bull Bragantino, ambos para a Série C. O zagueiro Werley também é cotado para integrar o elenco alvirrubro na reta final da temporada. O defensor Paulo Miranda, investigado em esquema de manipulação de resultados, teve o contrato rescindido.

O principal nome do Náutico na temporada é o meia Souza, artilheiro do time no ano, com sete gols, além de liderar as estatísticas de “garçom”, com sete assistências. O clube tem outros nomes experientes como o goleiro Vagner, o lateral-direito Victor Ferraz e o centroavante Jael.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL CR7 desbanca Messi como atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes