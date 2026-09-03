Qui, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta03/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Maior artilheiro da história da Bósnia, Džeko anuncia aposentadoria da seleção aos 40 anos

Atacante fará despedida contra a Suécia, em outubro, e encerra trajetória iniciada em 2007; são 73 gols em 162 partidas

Reportar Erro
Maior artilheiro da história da Bósnia, Džeko anuncia aposentadoria da seleção aos 40 anosMaior artilheiro da história da Bósnia, Džeko anuncia aposentadoria da seleção aos 40 anos - Foto: Elvis Barukcic/AFP

Maior artilheiro da história da Bósnia e Herzegovina, Edin Džeko anunciou que fará sua última partida pela seleção nacional no dia 2 de outubro, contra a Suécia, pela Liga das Nações. Aos 40 anos, o atacante encerrará uma trajetória de quase duas décadas com a camisa do país, iniciada em 2007.

Capitão e principal referência da geração bósnia, Džeko soma 162 partidas e 73 gols pela seleção, números que o colocam como recordista tanto de jogos quanto de gols pelo país. A despedida será diante da torcida bósnia, antes de a equipe enfrentar a Polônia, três dias depois.

O atacante anunciou a decisão em uma longa mensagem publicada nas redes sociais. Džeko afirmou que havia imaginado diversas vezes como seria o momento da despedida, mas admitiu que enfrentá-lo foi mais difícil do que esperava.

"Nada na minha carreira se igualou ao orgulho que senti cada vez que vesti esta camisa", escreveu.

Leia também

• Palmeiras e Vasco avançam para as semifinais da Copa do Brasil

• Jogos do futebol argentino terão aplausos em homenagem a Messi aos 10 minutos

• "Futebol está doente": atletas e técnicos expõem relação tóxica com as redes sociais

Džeko estreou pela seleção principal em 2007 e se transformou em um dos protagonistas do período mais importante da história do futebol bósnio. O principal marco veio nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, quando ajudou o país a conquistar a primeira classificação para um Mundial desde sua independência.

Mais de uma década depois, o atacante voltou a desempenhar papel importante em outra campanha de classificação. Džeko marcou seis vezes nas Eliminatórias e participou da campanha que levou a Bósnia à Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. No Mundial, capitaneou a equipe até a eliminação diante dos Estados Unidos.

Na mensagem de despedida, o atacante afirmou que considera ter chegado o momento de abrir espaço para uma nova geração.

"Chegou a hora de dar um passo para o lado", escreveu Džeko, que acrescentou: "Jogar pelo meu país foi a experiência mais emocionante que o futebol me proporcionou".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter