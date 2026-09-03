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Futebol Maior artilheiro da história da Bósnia, Džeko anuncia aposentadoria da seleção aos 40 anos Atacante fará despedida contra a Suécia, em outubro, e encerra trajetória iniciada em 2007; são 73 gols em 162 partidas

Maior artilheiro da história da Bósnia e Herzegovina, Edin Džeko anunciou que fará sua última partida pela seleção nacional no dia 2 de outubro, contra a Suécia, pela Liga das Nações. Aos 40 anos, o atacante encerrará uma trajetória de quase duas décadas com a camisa do país, iniciada em 2007.

Capitão e principal referência da geração bósnia, Džeko soma 162 partidas e 73 gols pela seleção, números que o colocam como recordista tanto de jogos quanto de gols pelo país. A despedida será diante da torcida bósnia, antes de a equipe enfrentar a Polônia, três dias depois.

O atacante anunciou a decisão em uma longa mensagem publicada nas redes sociais. Džeko afirmou que havia imaginado diversas vezes como seria o momento da despedida, mas admitiu que enfrentá-lo foi mais difícil do que esperava.

"Nada na minha carreira se igualou ao orgulho que senti cada vez que vesti esta camisa", escreveu.

Džeko estreou pela seleção principal em 2007 e se transformou em um dos protagonistas do período mais importante da história do futebol bósnio. O principal marco veio nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, quando ajudou o país a conquistar a primeira classificação para um Mundial desde sua independência.

Mais de uma década depois, o atacante voltou a desempenhar papel importante em outra campanha de classificação. Džeko marcou seis vezes nas Eliminatórias e participou da campanha que levou a Bósnia à Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. No Mundial, capitaneou a equipe até a eliminação diante dos Estados Unidos.

Na mensagem de despedida, o atacante afirmou que considera ter chegado o momento de abrir espaço para uma nova geração.

"Chegou a hora de dar um passo para o lado", escreveu Džeko, que acrescentou: "Jogar pelo meu país foi a experiência mais emocionante que o futebol me proporcionou".

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