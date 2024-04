A- A+

FUTEBOL Maior artilheiro do Fluminense na Libertadores, Cano retorna para encerrar jejum de gols Argentino não balança as redes desde o início de fevereiro

Desfalque na estreia do Fluminense na Libertadores por conta de uma entorse no joelho direito, Germán Cano está de volta para o jogo desta terça-feira, contra o Colo-Colo, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A.

Atual Rei da América e artilheiro da competição em 2023, o argentino foi o grande protagonista do título histórico do Fluminense na temporada passada com 13 gols em 12 jogos. Cano só não balançou as redes na fase de oitavas de finais, mas deixou sua marca nos jogos de ida e volta das quartas de finais, nas semifinais e na grande decisão.

Mas se o final da temporada passada foi de uma fase espetacular de muitos gols, o início de 2024 não tem sido muito feliz para Germán Cano. O atacante marcou apenas dois gols até aqui, um contra o Bangu e um contra o Sampaio Corrêa, ambos no Campeonato Carioca, sendo o último no dia 8 de fevereiro. Desde então, foram cinco partidas e nenhum gol marcado, e uma lesão que o tirou de combate, coisa que raramente aconteceu nas últimas duas temporadas de Fluminense.

O maior jejum de gols de Germán Cano pelo Fluminense aconteceu no meio da temporada 2023. Naquele momento, entre maio e junho, o atacante ficou sete jogos sem balançar as redes. Coincidentemente, foi o período que a equipe mais oscilou na temporada, aliada a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo e as duas derrotas fora de casa na fase de grupos da Libertadores.





De volta ao time titular nesta terça-feira, Germán Cano é a grande esperança de gols do Fluminense. A equipe vem sofrendo nos últimos jogos com a falta de poder de fogo frente aos adversários, como, por exemplo, nas semifinais do Carioca, onde sequer chutou ao gol do Flamengo nos jogos de ida e volta, e contra o Alianza Lima, onde teve 79% de posse de bola e apenas duas finalizações certas na partida.

Com Germán Cano em campo pela Libertadores, o Fluminense tem um ótimo retrospecto de gols e de vitórias. Em 2023, foram 13 gols em 12 partidas, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Esses números, aliados aos três gols marcados na primeira fase da Libertadores 2022, transformaram o camisa 14 como o maior artilheiro do Fluminense na competição, com 16 gols, ultrapassando Fred, que liderava com 15.

A primeira chance de Cano aumentar o seu recorde na artilharia e encerrar a seca de cinco jogos sem marcar acontece nesta terça-feira, contra o Colo-Colo, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.

