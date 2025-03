A- A+

FUTEBOL Maior artilheiro do United diz que time parece "assustado" e defende saída de até 15 jogadores Wayne Rooney afirmou não ter esperanças com elenco atual do time de Old Trafford

Wayne Rooney disse que o seu antigo time Manchester United parece hoje "perdido" e "assustado" em campo e que "10 a 15 jogadores precisam deixar o clube". O gigante caído está em um modesto 14º lugar na Premier League, com equipes como Brentford, Bournemouth, Brighton e Nottingham Forest acima deles na primeira divisão do futebol inglês.



O United venceu apenas nove dos 28 jogos da liga até agora nesta temporada e foi eliminado de ambas as competições nacionais de Copa. Suas esperanças de ganhar qualquer troféu nesta temporada dependem do jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, na quinta-feira, contra a Real Sociedad, em Old Trafford.







Uma esperada melhora nos resultados desde que Ruben Amorim substituiu o demitido Erik ten Hag como técnico não se materializou até agora. O técnico português obteve apenas cinco vitórias em 17 jogos da Premier League. Wayne Rooney, o maior artilheiro do United, foi direto quando perguntado no podcast Stick to Football se havia alguma esperança com o elenco atual.



— Não, acho que não — ele disse. — Eles parecem perdidos. Acho que parecem assustados e apenas com medo de cometer um erro. Eu acho que Bruno (Fernandes) é quem continua produzindo. Ele também te irrita às vezes, mas é ele quem continua produzindo. Mas são necessárias grandes mudanças no elenco. Acho que de 10 a 15 jogadores precisam deixar o clube.



Rooney ponderou que o clube não poderá conduzir uma debandada desse tipo, mas ressaltou haver, segundo ele, "uma mentalidade com que as coisas não estão indo bem".

O ex-jogador de 39 anos mencionou o capitão do United, Bruno Fernandes, e o colega meio-campista adolescente Kobbie Mainoo como jogadores que ele manteria no United.

— Eu acho que existe uma cultura lá agora em que é muito fácil para eles perderem jogos, e então você os vê saindo 'para o próximo' — criticou. — Você fica tipo: 'Apenas mostre em campo, mostre algum caráter e lute em campo'. É ruim assistir, dói. Sendo do Liverpool, mas passando tantos anos no United, eu quero que o clube se saia bem. Tenho meus filhos na academia lá, e assistir a isso dói.

O coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, disse na segunda-feira em uma entrevista à BBC que alguns dos jogadores do clube "não eram bons o suficiente" e "alguns provavelmente são pagos em excesso".

Amorim foi questionado sobre esses comentários na quarta-feira antes da partida contra a Real Sociedad e reconheceu os resultados aquém do esperado.

— Acho que, se formos honestos neste momento, todos -- eu e todos os jogadores -- estão com desempenho abaixo do esperado nesta temporada, então sempre podemos mudar isso — afirmou o português.

