QUEDA Maior campeão dos Jogos Olímpicos de Inverno, Johannes Klaebo sofre queda e é hospitalizado Norueguês que conquistou seis ouros em Milão 2026 teve concussão após colisão durante prova da Copa do Mundo em Drammen

Johannes Klaebo já era considerado um dos maiores atletas da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas, após a edição de 2026, em Milão-Cortina, o esquiador norueguês elevou ainda mais seu status ao conquistar um feito inédito: seis medalhas de ouro em diferentes provas do esqui de fundo. Nenhum atleta havia alcançado tal marca, o que o transformou no competidor mais bem-sucedido da história das Olimpíadas de Inverno.

Poucas semanas depois do desempenho histórico, porém, o norueguês passou por um susto durante uma prova da Copa do Mundo disputada nesta quinta-feira em Drammen, na Noruega. Durante uma descida, Klaebo colidiu com o americano Ben Ogden e caiu na pista.

Na queda, o atleta bateu a parte de trás da cabeça. Klaebo conseguiu se levantar sozinho, mas aparentava estar tonto e precisou ser auxiliado por oficiais da organização até a linha de chegada, onde passou por uma primeira avaliação médica.

Os exames iniciais indicaram a necessidade de encaminhamento ao hospital da cidade para análises mais detalhadas. Klaebo chegou à unidade ainda na noite de quinta-feira e precisou permanecer internado para observação.

De acordo com Ove Feragen, médico da equipe norueguesa de esqui de fundo, o atleta sofreu uma concussão. A gravidade da lesão, no entanto, ainda está sendo avaliada.

O episódio acontece pouco depois do momento mais marcante da carreira de Klaebo. Em Milão-Cortina 2026, o norueguês venceu todas as seis provas em que competiu no esqui de fundo, estabelecendo um recorde absoluto nos Jogos de Inverno e tornando-se o único atleta da história a conquistar seis medalhas de ouro em uma única edição da competição.

