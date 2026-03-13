Sex, 13 de Março

QUEDA

Maior campeão dos Jogos Olímpicos de Inverno, Johannes Klaebo sofre queda e é hospitalizado

Norueguês que conquistou seis ouros em Milão 2026 teve concussão após colisão durante prova da Copa do Mundo em Drammen

Johannes Klaebo sofre queda na Noruega e é hospitalizado - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Johannes Klaebo já era considerado um dos maiores atletas da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas, após a edição de 2026, em Milão-Cortina, o esquiador norueguês elevou ainda mais seu status ao conquistar um feito inédito: seis medalhas de ouro em diferentes provas do esqui de fundo. Nenhum atleta havia alcançado tal marca, o que o transformou no competidor mais bem-sucedido da história das Olimpíadas de Inverno.

Poucas semanas depois do desempenho histórico, porém, o norueguês passou por um susto durante uma prova da Copa do Mundo disputada nesta quinta-feira em Drammen, na Noruega. Durante uma descida, Klaebo colidiu com o americano Ben Ogden e caiu na pista.

Na queda, o atleta bateu a parte de trás da cabeça. Klaebo conseguiu se levantar sozinho, mas aparentava estar tonto e precisou ser auxiliado por oficiais da organização até a linha de chegada, onde passou por uma primeira avaliação médica.

Os exames iniciais indicaram a necessidade de encaminhamento ao hospital da cidade para análises mais detalhadas. Klaebo chegou à unidade ainda na noite de quinta-feira e precisou permanecer internado para observação.

De acordo com Ove Feragen, médico da equipe norueguesa de esqui de fundo, o atleta sofreu uma concussão. A gravidade da lesão, no entanto, ainda está sendo avaliada.

O episódio acontece pouco depois do momento mais marcante da carreira de Klaebo. Em Milão-Cortina 2026, o norueguês venceu todas as seis provas em que competiu no esqui de fundo, estabelecendo um recorde absoluto nos Jogos de Inverno e tornando-se o único atleta da história a conquistar seis medalhas de ouro em uma única edição da competição.

Veja também

