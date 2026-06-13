Maior competição intercolegial de Pernambuco reúne mais de 600 atletas neste domingo (14)

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Consolidada como uma das principais competições intercolegiais do país, a Parvi League chega à sua quinta edição ampliando sua relevância no cenário esportivo estudantil e fortalecendo a integração entre jovens atletas de diferentes instituições de ensino.



A competição reúne 17 colégios, 46 equipes e mais de 600 atletas inscritos. A programação oficial começou nessa quarta-feira, 10 de junho, com o tradicional Jantar dos Capitães, no Casarão Super A, reunindo os líderes das equipes participantes em um momento de integração e alinhamento antes do início da competição.



Na quinta-feira, 11 de junho, também no Casarão Super A, aconteceu o Sorteio Oficial dos Grupos, que definirá os confrontos da primeira fase e dará início à contagem regressiva para o torneio.

Na sexta-feira, 12 de junho, os atletas receberam os kits oficiais da competição. O ponto alto da programação acontece no dia 14 de junho, na PSG Academy. Das 8h às 21h, os mais de 600 atletas disputarão quase 100 partidas ao longo do dia, em uma maratona esportiva que concentra todas as fases da competição em uma única data.



A estrutura foi planejada para receber atletas, torcidas, familiares e convidados, transformando o campeonato em uma grande celebração do esporte estudantil.

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