Maior contratação da história do Real Madrid: clube fecha com Yan Diomande por até R$ 828 milhões
Atacante marfinense fará exames médicos antes de ser anunciado; investimento supera o valor pago por Cristiano Ronaldo e não altera plano de renovação de Vinicius Júnior
O Real Madrid acertou a contratação de Yan Diomande junto ao RB Leipzig e está prestes a oficializar a maior transferência de sua história.
O atacante marfinense já viaja para Madri para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube espanhol.
Segundo o jornal espanhol Marca, o acordo entre as equipes foi concluído nesta quinta-feira, encerrando as negociações iniciadas nos últimos dias.
Leia também
• Na mira do PSG, Barcelona não vê saída de autor do gol do título da Copa como "um problema"
• Real Madrid aumenta oferta por Vinicius Júnior e cobra resposta rápida
• Futebol espanhol decide adotar versão 'light' da 'Lei Vini Jr.'
Diomande já estava na capital espanhola desde terça-feira, mas aguardava a conclusão dos detalhes burocráticos antes de integrar o elenco.
A operação poderá atingir 140 milhões de euros — sendo 125 milhões de euros fixos e entre 10 e 15 milhões de euros em bônus por metas esportivas.
Na cotação atual, o negócio pode alcançar aproximadamente R$ 827,4 milhões, tornando-se a contratação mais cara da história do Real Madrid.
O valor supera a chegada de Cristiano Ronaldo, contratado junto ao Manchester United em 2009 por 94 milhões de euros, cifra equivalente a cerca de R$ 555,5 milhões na conversão atual.
Mercado bilionário
Com a chegada de Diomande, o Real Madrid amplia o forte investimento feito para a temporada. Além do atacante, o clube já contratou:
- Marc Cucurella por 55 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões);
- Espí por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 147,8 milhões);
- Denzel Dumfries por 20 milhões de euros (cerca de R$ 118,2 milhões).
- Konaté e Bernardo Silva chegaram sem custos de transferência.
Apesar do elevado investimento, a diretoria equilibrou as contas com vendas de jogadores, principalmente atletas formados nas categorias de base.
As negociações renderam 184,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,09 bilhão, incluindo os 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões) pagos pelo Sevilla pelo goleiro Fran González.
Vinicius segue nos planos
A contratação de Diomande não muda o cenário envolvendo Vinicius Júnior.
As conversas pela renovação do brasileiro avançaram após uma reunião realizada nesta semana entre representantes do jogador e dirigentes do Real Madrid. A expectativa é de que o atacante prolongue seu vínculo além de 2027.