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FUTEBOL "Maior desafio da minha carreira", diz Jhoninha em apresentação no Santa Cruz O atacante de 24 anos destacou sua versatilidade e que está bem fisicamente para ajudar a equipe na Série C

O Santa Cruz apresentou oficialmente o atacante Jhoninha nesta sexta-feira (31), no estádio do Arruda. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo após as saídas de Marquinhos e Quirino. Durante a apresentação, o atleta afirmou que este é o maior desafio de sua carreira e disse estar apto para estrear na próxima partida, contra o Botafogo-PB, dia 8 de agosto, no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Com certeza é o maior desafio da minha carreira. Sabemos o peso que essa camisa tem. Estou aqui para dar o meu melhor, conquistar a torcida e fazer história com o acesso. A recepção foi ótima. Para mim, é muito gratificante, como jovem, poder trabalhar com grandes jogadores.”

Características e aptidão física

Jhoninha se definiu como um jogador versátil pelos lados do campo e afirmou estar em boas condições físicas para atuar na reta final da Série C.

“Minhas principais características são de velocidade, gosto de fazer associações e partir para o drible. Posso atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito e joguei como meia durante minha formação na base, então também posso atuar por dentro”, iniciou.

“Tenho tempo para me preparar, quase uma semana pela frente. Venho de uma competição que estava em andamento, então acredito que já posso atuar, mesmo que entrando no decorrer da partida”, encerrou.

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