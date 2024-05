A- A+

OFFROAD Maior trilha de quadriciclos acontece em Primavera, Zona da Mata Sul, neste sábado (4) Organizado pela "Turma do Quadriciclo", passeio é uma comemoração aos 100 mil inscritos no canal do YouTube que leva o mesmo nome

Celebrando seus 100 mil inscritos no canal do YouTube, a Turma do Quadriciclo está preparando uma trilha exclusiva de quadriciclos nesta sexta-feira (3) e sábado (4), na cidade de Primavera, Zona da Mata Sul de Pernambuco.



Localizado a cerca de 80km de Recife, o município é conhecido como a “Capital da Trilha” pelos caminhos propícios a quem deseja se aventurar numa trilha ecológica com paisagens incríveis, cachoeiras, rios, muita lama e diversão.

As inscrições custam R$ 250 por piloto e, caso tenha acompanhante (garupa), há um adicional de R$ 130. Para se inscrever, basta acessar o link, que conta com todas as informações do evento.

Na noite da sexta-feira (3), haverá um momento de recepção na praça de Primavera para os trilheiros com atrações musicais e um "esquenta" para a trilha. No sábado (4), após o café da manhã, os trilheiros seguem para o percurso e, após a aventura, se reúnem para celebrar o momento.

“Esperamos pessoas de todo o Brasil nesse passeio, inclusive, já temos representantes inscritos da maioria dos estados. Queremos um encontro de mais de 100 quadriciclos e como Primavera sempre esteve presente na história do canal, não havia lugar melhor e mais completo para receber essa trilha. Vamos fazer história, reunindo apaixonados e confraternizando para comemorar esse marco da Turma do Quadriciclo”, explicou Bruno Sena, idealizador e responsável do canal.

Uma Jornada de Paixão e Aventura Offroad

O cenário offroad brasileiro ganhou um novo protagonista com a trajetória de Bruno Sena, que tem seus laços ligados à Primavera desde sua infância e, hoje, com 43 anos de idade, é fundador da Turma do Quadriciclo, o maior canal do YouTube de quadriciclos do país. "Desde pequeno, eu via as motos passando na rua e sempre tive esse desejo de possuir uma moto de trilha", relembra Bruno.

Esse desejo persistente o acompanhou ao longo dos anos até que, finalmente, ele decidiu transformar esse sonho em realidade. "Comecei juntando dinheiro e tive minha primeira experiência de trilha emprestando uma XLX350 cilindradas. Foi um momento marcante, mesmo que eu ainda não tivesse muita força para lidar com ela", compartilha.

A paixão de Bruno pelas trilhas cresceu ao longo dos anos, especialmente com o apoio e incentivo de seu irmão, que também se tornou um entusiasta do offroad. O entusiasmo e dedicação às trilhas e aos quadriciclos levaram-no a criar conteúdos sobre suas aventuras no YouTube. "Percebi a falta de informações sobre quadriciclos em vídeos brasileiros e decidi fundar a Turma do Quadriciclo em 2015", revela Bruno. A missão do canal era clara: proporcionar alegria, diversão, informação e satisfação para os quadritrilheiros, sempre valorizando a segurança e a preservação ambiental.

O sucesso da Turma do Quadriciclo foi notável, crescendo rapidamente e se tornando o maior canal de quadriciclos do Brasil. "Produzimos conteúdos que iam desde tutoriais e dicas até expedições e trilhas, sempre buscando oferecer o melhor para nossa comunidade", enfatiza o trilheiro.

Em 2017, o canal fechou sua primeira parceria significativa e deu um salto importante em termos de equipamento ao trocar seu Honda Fourtrax por um Polaris Sportsman 570. "A credibilidade e transparência sempre foram nossos pilares, e isso nos ajudou a conquistar o respeito e a admiração dos seguidores e das empresas do segmento", ressalta Sena.

Com os anos, o canal Turma do Quadriciclo continuou a crescer e se consolidar como uma fonte confiável de informação e entretenimento para os amantes do offroad. Com novas parcerias e testes de quadriciclos de diferentes marcas, Bruno Sena e a Turma do Quadriciclo seguem inspirando e entusiasmando a comunidade offroad brasileira.





Serviço

Maior trilha de quadriciclo do País

Data: 3 e 4 de maio

Local: Primavera-PE

Informações: https://forms.gle/dKVQPjpi5mXQkhQTA

Instagram: https://www.instagram.com/turmadoquadriciclo

YouTube: https://www.youtube.com/@TurmadoQuadriciclo



