Maior vencedor da Bola de Ouro, Messi parabeniza Dembélé pelo prêmio de melhor do mundo

Maior vencedor da Bola de Ouro, o argentino Lionel Messi parabenizou o atacante Ousmane Dembélé pelo prêmio de melhor jogador do mundo, conquistado ontem em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O camisa 10 do Inter Miami comentou no post do atacante francês nas redes sociais.

— Grande Ous!!! Parabéns, estou muito feliz por você. Você merece — escreveu Lionel Messi em um comentário nas redes sociais.

Messi e Dembélé atuaram juntos no Barcelona entre 2017 e 2021, antes do craque argentino rumar ao PSG. O francês foi contratado pelo time espanhol por 135 milhões de euros (R$ 721 milhões, na cotação da época), mas sofreu com várias lesões nas primeiras temporadas e, em seis anos no clube, teve somente 40 gols em 185 partidas.



Com a premiação de Dembélé, a França chegou a oito conquistas de Bola de Ouro e se iguala ao maior vencedor do prêmio, o argentino Lionel Messi. O craque venceu a disputa a revista France Football em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.

Dembélé se destacou por ter conseguido suprir com gols (35 em todas as competições disputadas) a lacuna no ataque parisiense deixada por Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Com o ataque resolvido, o PSG conquistou o campeonato francês e chegou à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.

O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Além disso, Dembélé conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa Francesa e a Liga dos Campeões.

