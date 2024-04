A- A+

Futebol de Salão Maior vencedor do futsal pernambucano, Náutico se prepara para Brasileirão Em parceria com o AEST/Tamandaré, alvirrubros possuem calendário extenso para 2024

Tradicional camisa também na disputa com a bola pesada, o Náutico, clube com mais conquistas no futsal pernambucano adulto, retomou a categoria depois de quase oito anos de inatividade. Contando com a parceria junto ao AEST/Tamandaré, atual tricampeão pernambucano, a fusão da centenária camisa alvirrubra com o emergente clube do Litoral Sul tem por principal objetivo um bom desempenho no Campeonato Brasileiro de Futsal, nova competição da modalidade e que promete mudar patamar do esporte no País.

“A fusão foi feita com o Náutico neste ano, eles têm uma competição importante, acho até que a competição mais importante do Brasil - Campeonato Brasileiro. Nós - Tamandaré - tínhamos outra que também é muito importante que é a Taça Brasil e a gente fez essa fusão para que possamos jogar juntos essas competições", começou Eduardo Jardim, dirigente do Tamandaré

“Ainda tem outras (competições) como Copa do Nordeste, Copa Pernambuco e Campeonato Pernambucano e nós somos a equipe com mais torneios a disputar esse ano", concluiu.

Desenvolvimento do departamento

O Campeonato Brasileiro, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), chega em 2024 com uma proposta de oportunizar regiões e clubes que não possuíam um calendário extenso de disputas, e possibilitando um processo de profissionalização do esporte no Brasil. Sérgio Lopes, diretor de esportes olímpicos do Náutico, relatou os motivos pelo qual o Timbu se interessou em retomar a categoria adulta e entrar nessa nova competição.

“É importante, movimenta o clube, movimenta as categorias menores. Ver os atletas adultos participando de competições, treinando aqui todos os dias, isso motiva os mais jovens, desde o sub-7 até os mais velhos, isso é importante para o clube", refletiu.

Comandante com um histórico de conquistas com a camisa alvirrubra, o experiente técnico André Maradona volta ao clube da Rosa e Silva em 2024 e celebra a possibilidade de disputar o Brasileirão. "Para a gente que já é do futsal há 40 anos é maravilhoso. Torcíamos que existisse uma competição dessa para outros centros, porque só tinha competições - Liga Nacional de Futsal - para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste", iniciou.

"É uma competição de nível nacional. Praticamente todo Brasil está disputando essa competição que tem uma visibilidade muito boa. Isso vai ser um divisor de águas para o futsal do Nordeste e Norte", argumentou.

Nova realidade



Para os atletas de futsal local, não são raros os casos de jogadores que precisam atuar em mais de um clube ao mesmo tempo, disputando diferentes competições, para assim conseguir ter visibilidade e alcançar o sustento. O cenário por anos poderia ser classificado como de um esporte amador. Com essa nova disputa, os clubes agora possuem um calendário quase que completo, podendo disponibilizar estrutura e condições para os jogadores apenas focarem em seus jogos e treinos.

"A gente treina todos os dias, é uma realidade diferente, estão investindo mais, já é um outro cenário no futsal. Antigamente não era assim", disse o pivô Bruno Lins. Com passagens pelas divisões de base do Timbu, o atleta volta a vestir a camisa do Náutico depois de anos e conta as melhoras coisas que já consegue enxergar no departamento.

"Deu uma boa melhorada para a gente, agora temos boas condições para trabalhar. Estão dando isso para a gente e como temos várias competições importantes, era algo necessário", contou.

Também revelado na Rosa e Silva, o goleiro Serginho enxerga a nova competição como uma grande oportunidade na carreira. Disputando o Grupo A do Brasileiro, o Náutico enfrenta clubes tradicionais na primeira fase como Vasco da Gama, Cruzeiro e Fortaleza. Para o atleta, o Timbu entra de igual para igual e tem que se valer da sua grandeza também em quadra. "É o sonho de todo mundo estar jogando contra esses grandes clubes, mas a gente também tem que colocar na cabeça que jogamos no Náutico, um outro clube grande. Do mesmo jeito que a gente está pensando neles, eles têm que pensar em nós também".

Campeonato Brasileiro

Faltando um mês para o início do Campeonato Brasileiro de futsal, a competição ainda não teve a tabela de jogos divulgada. Segundo a CBFS, a disputa começa a partir do dia 11 de maio. O sorteio dos grupos foi realizado no início do mês, e o Timbu terá como adversários, Estrela do Norte/AM, Vasco da Gama, Costa Rica/MS, Fortaleza, Sapezal/MT, CRB, Cruzeiro, Passo Fundo/RS e América-MG.

Veja também

Superliga Feminina Praia Clube e Minas são finalistas da Superliga Feminina de Vôlei