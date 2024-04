"Mais agressividade": Gustavo cita pedidos de Mazola para Náutico melhorar setor ofensivo

A- A+

Nos últimos cincos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, o Náutico, que acabou rebaixado à Série C naquele ano, marcou apenas um gol. Um aproveitamento de 0,2 por partida. Muito baixo e que não se repetiu até o recorte atual de 2024. Pegando o mesmo cenário, incluindo confrontos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e da edição presente da Terceira Divisão, o Timbu também tem apenas uma bola na rede. Por isso, melhorar o desempenho ofensivo é um dos focos para os alvirrubros se recuperarem na temporada.





O gol solitário do contexto foi de Paulo Sérgio, no empate do Náutico em 1x1 com o São Bernardo, nos Aflitos, na estreia da Série C 2024. Antes, o time vinha de quatro partidas sem marcar. Sequência negativa iniciada na derrota por 1x0 para o América-RN, na Copa do Nordeste.



Depois, nas finais do Pernambucano, tropeçou por 2x0 para o Sport, nos Aflitos, seguido de um empate sem gols no Clássico dos Clássicos da Arena de Pernambuco. Voltando ao Nordestão, o Náutico foi derrotado por 3x0 para o Bahia, nas quartas de final. Dos quatro confrontos, vale salientar que dois deles tiveram a presença do novo técnico alvirrubro, Mazola Júnior. Os antigos tinham ainda Allan Aal à beira do gramado.



Em 2022, no exemplo citado, o Náutico fez um gol na derrota por 2x1 para o Criciúma, no Heriberto Hulse. Depois, ficou quatro jogos sem marcar, tropeçando diante de Novorizontino (6x0), Grêmio (3x0), Chapecoense e Ponte Preta (ambos por 1x0).



Para mudar o cenário, o Náutico tem se reforçado no setor ofensivo. O clube contratou o meia Thiago Lopes e o atacante Gustavo Maia, além de estar próximo de fechar com o centroavante Bruno Mezenga. Em compensação, acertou as saídas dos atacantes Evandro, Ray Vanegas e Júlio César, além do meia Marcos Júnior.



“Ele (Mazola) pede bastante agressividade para fazer o ‘facão’ e chutar ao gol. A filosofia de trabalho dele é muito boa e tenho certeza que teremos muitos gols pela frente”, declarou Gustavo. “O trabalho é duro, com seriedade para corrigir os erros. Uma hora vamos acertar e sair com os três pontos”, finalizou.



O próximo desafio do Náutico na temporada é sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada da Série C. O último jogo entre as equipes foi no Nordestão 2023, nas quartas de final, com triunfo por 3x1 dos potiguares, também em Natal.

