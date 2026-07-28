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FUTEBOL Mais "cascudo", Kauã celebra retorno ao Náutico Atacante marcou dois gols nos três jogos que fez pelo Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro

Quando Kauã Maranhão retornou ao Náutico, após empréstimo ao Piauí, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, ainda existia uma desconfiança de como seria o aproveitamento do prata da casa no elenco. Com a lesão de Paulo Sérgio e o espaço aberto no posto de centroavante do clube, o jogador de 22 anos não deixou a oportunidade passar, marcando dois gols em três jogos.





Volta

“Está sendo especial esse retorno porque é no Náutico. Procurava muito esse momento com a camisa do clube. Muitos viram como negativo pegar um empréstimo para a Série D, mas no meu caso eu fui bem e voltei mais cascudo. Particularmente, foi bem proveitoso. Meu mental está de outra forma e consegui, nos primeiros jogos, fazer gols, que é o que eu sei fazer”, apontou.

“A Série D faz você aprender muita coisa. São campos irregulares e aí você precisa aprender um domínio para que, ao jogar em um campo da Série B, você esteja mais apto. Eu só tenho a agradecer ao Piauí. Foi um período de bastante aprendizado que vou levar para minha vida”, completou.

No Piauí, Kauã tinha marcado dez gols em 12 jogos pela Série D. Ao retornar ao Náutico, o atacante balançou as redes na derrota do Timbu por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé, e na vitória pelo mesmo placar, perante o Londrina, no Esportes da Sorte Aflitos. Bolas na rede que tiveram a contribuição especial de Jean Carlos.

“Jean é um cara que me conhece desde os 18 anos. Quando subi, em 2022, ele estava aqui. A qualidade é indiscutível. Ele sabe o caminho dos gols e das assistências. Agora é aproveitar essa boa fase que estamos vivendo”, apontou Kauã, que também elogiou outro armador do time que se recupera de lesão na coxa. “Espero que Dodô também esteja apto para nos ajudar no próximo jogo. Com ele e Jean, tudo fica mais fácil”, afirmou.

Pausa

O Náutico só volta a campo no dia 9 de agosto, contra o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos, pela 21ª rodada da Série B. Pausa que Kauã vê como benéfica ao clube.

“Vai ser bom para ajustar algumas coisas, poder treinar mais. Acredito que será proveitoso. Temos muito a melhorar e tenho certeza que os professores (Hélio e Guilherme dos Anjos) vão ajustar e conseguir as melhores opções para buscarmos os três pontos”, declarou.

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