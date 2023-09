Mais de 10 mil ingressos vendidos para Sport x Londrina

A- A+

Após o time reencontrar o caminho das vitórias na última rodada, contra o ABC, em Natal, a torcida do Sport promete lotar a Ilha do Retiro no próximo sábado (23), às 20h45, contra o Londrina. Em parcial divulgada na noite desta segunda-feira (18), o clube anunciou que 10.087 ingressos já foram comercializados para a partida. As vendas estão sendo feitas através da plataforma oficial do clube.

No último jogo dentro de casa, o empate em 3 a 3 contra o Criciúma, o Sport bateu o recorde de público na Segundona com 24.201 torcedores presentes. Para o duelo com o Londrina, os ingressos para o setor das sociais se esgotaram.

O compromisso perante os paranaenses poderá marcar o retorno de Diego Souza à Ilha do Retiro. Na última sexta-feira (15), o Embaixador de 87 foi o responsável por dar a vitória ao Leão diante do ABC.

Confira os preços dos ingressos

Sócios

– Sociais: R$ 25

– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

